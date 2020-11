Đang uống bia hơi bỗng dưng bị 3 đối tượng cầm dao lao vào chém

Ngày 13/11, công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1990; trú tại Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An), Bàn Hữu Tài (SN 1989; trú tại Viễn Sơn, Văn Yên, Yên Bái), Lê Minh Vương (SN 1985; trú tại Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên) để điều tra về hành vi Giết người.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, vào tối 2/11, 3 đối tượng trên cùng nhóm nhân viên bốc vác hàng hóa ở Ga Giáp Bát uống rượu tại nhà trọ của Tài ở phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai.

Sau đó, cả nhóm đi uống nước tại quán cà phê trên đường Giải Phóng. Tại đây, do uống say, Vương và nhóm bạn đã mâu thuẫn với một nhóm khác nhưng được can ngăn và đưa về nhà trọ.

Khi đi qua phố Giáp Nhị, Vương tiếp tục chửi nhau với nhóm bên kia. Bị đuổi đánh, sẵn hơi men trong người, đối tượng Vương về nhà trọ bàn bạc với Tài và Hải lấy dao quay lại trả thù.

Đến khoảng 22h35 cùng ngày, ba đối tượng đến trước số 924 Trương Định nhưng không tìm thấy "đối thủ". Lúc này, cả 3 lao vào chém 2 người đàn ông đang ngồi uống bia trước cửa.

Vụ việc khiến ông P. (SN 1958, trú tại Hoàng Mai) bị chém nhiều nhát, thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các đối tượng sau đó đã bỏ về nhà trọ cất hung khí.

Sau khi vụ 2 người đàn ông đang uống bia hơi bỗng dưng bị chém xảy ra, công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra bắt giữ Bàn Hữu Tài, Lê Minh Vương và Nguyễn Văn Hải.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ 3 người đàn ông chém 2 người ngồi uống bia đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ba côn đồ chém nhầm 2 cán bộ công an lãnh án tù