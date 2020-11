Tin nóng ngày 10/11: Vác kiếm chém người vì nghĩ bị nhìn đểu

1. Cho rằng mình bị nhìn đểu, vác kiếm chém đối phương nhập viện: Khi đang chở bạn gái qua phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội, Đỗ Thiện Quang (SN 1999, trú tại quận Đống Đa) cho rằng bị nhóm thanh niên nhìn đểu, đã về phòng trọ lấy kiếm chém khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu xảy ra vào tối 16/10. Ngày 10/11, Công an quận Đống Đa đã tạm giữ Quang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. 2. Nam thanh niên túng tiền gây ra 15 vụ cướp liên tục: Cần tiền chi tiêu, Phạm Nam Phương (SN 2002; trú tại Phú Thọ) sử dụng xe máy của mình làm phương tiện để gây ra tới 15 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội. Toàn bộ số điện thoại cướp giật được, Phương đều bán cho Đặng Đình Cừ (SN 1995; trú tại Thái Bình). Hôm nay, Phương bị Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố tội "Cướp giật tài sản" còn Cừ bị khởi tố tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". 3. Phát hiện thi thể người đàn ông có vết đâm nổi trên sông: Một thi thể người đàn ông được người dân phát hiện khi đang trôi trên sông Gò Gia (đoạn qua xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) vào sáng 10/11. Theo điều tra, nạn nhân được xác định là ông Phan Tấn H. (SN 1968, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). 4. Người phụ nữ 49 tuổi tự thiêu nghi do nợ nần: Bà C.T.T.D. (49 tuổi, ở phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) được người dân phát hiện khi đang bốc cháy ngùn ngụt, mặc dù đã được nhanh chóng đưa đi bệnh viện nhưng bà D. không qua khỏi. Ngày 10/11, thông tin từ Công an thành phố Cà Mau cho biết, làm việc với người thân bà D. bà có dấu hiệu nghi vấn thiếu nợ nên nghĩ quẩn. 5. Mang lệnh truy nã vẫn vận chuyển 72.000 viên ma túy tổng hợp: Hạng Seo Trung (SN 2001) và Cháng Seo Sấn (SN 1996 cùng trú tại tỉnh Hà Giang) trong quá trình vận chuyển 72.000 viên ma túy tổng hợp đã bị Công an giữ. Trung và Sấn khai, rủ nhau sang Điện Biên để mua ma túy với giá 540 triệu đồng để mang về Hà Giang bán kiếm lời, trên đường vận chuyển tới địa bàn tỉnh Lào Cai thì bị Công an bắt giữ. Được biết, Trung đang bị Công an truy nã về tội mua bán người. 6. Nam thanh niên bị tố làm "chuyện người lớn" với bé gái quen qua mạng: Thông qua mạng xã hội Facebook, Hồ Phi Bảo (SN 2002, trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có quen biết với cháu L.T.D.T (SN 2008, quê tỉnh Đồng Tháp). Sau đó, thanh niên này bị gia đình nạn nhân tố qua đêm rồi quan hệ tình dục với cháu T. Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, hiện đang điều tra vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với Hồ Phi Bảo. 7. Lở núi ở Quảng nam vùi lấp ngôi nhà, 1 người phụ nữ tử vong: Khoảng 9h30 ngày 10/11, tại thôn An Mỹ xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ sạt lở núi đã vùi lấp ngôi nhà và bà Nguyễn Thị Nga (43 tuổi, trú cùng địa phương). Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, thi thể bà Nga được tìm thấy dưới lớp đất đá. >>> Xem thêm video: Bạc Liêu: Đâm chết người vì bị cho là nhìn đểu. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

