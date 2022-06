Đang truy nã 5 bị can trốn khỏi nhà tạm giam Công an Mỹ Hào

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát thông báo truy nã 5 bị can về tội Trốn khỏi nơi giam giữ gồm: Vũ Văn Dũng (27 tuổi, trú tại huyện Mỹ Hào, Hưng Yên), Đinh Khánh Đạt (26 tuổi, trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương), Vũ Thành Nghị (32 tuổi, xã Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương), Đào Đình Kiên (21 tuổi, xã Hòa Phong, Mỹ Hào) và Nguyễn Văn Long (31 tuổi, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Cả 5 bị can trên bị truy nã về tội danh trốn khỏi nơi giam giữ. Trước đó, tối 9/6, lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày, nhóm người này đã đục tường, bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Hào đã ra khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đối với 5 người trên. Sau khi bỏ trốn các đối tượng về nhà tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương (Hải Dương) lấy xe ôtô BKS 34A-468.xx, màu sơn trắng chở theo 4 đối tượng còn lại chạy theo hướng Hải Phòng, Thái Bình. Đến 4h8' cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe này chạy qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định. Cục CSGT đã đã phát thông báo tới Phòng CSGT các tỉnh trên toàn quốc phối hợp truy tìm, bắt giữ 5 bị can trốn khỏi nhà tạm giam Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên). Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Cục đã gửi thông báo về vụ việc trên cho lãnh đạo Phòng CSGT các tỉnh trên toàn quốc để phối hợp truy tìm, bắt giữ các bị can. Người dân khi phát hiện nhóm bị can trên có quyền bắt, áp giải, đưa đến trụ sở công an, VKS, UBND gần nhất, hoặc thông báo cho Công an huyện Mỹ Hào qua số điện thoại: 098.597.8995. >>> Mời độc giả xem thêm video Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại trường đại học Đông Đô. Nguồn: ANTV

