Đang tìm kiếm thi thể nữ giáo viên nhảy cầu Phả Lại tự tử

(Kiến Thức) - Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nữ giáo viên mầm non ở Hải Dương nhảy cầu Phả Lại tự tử vào tối ngày 16/10.

Sáng ngày 17/10, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Đỗ Đức Phu, Chủ tịch UBND phường Văn An (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể nữ giáo viên nhảy cầu tự tử xảy ra vào tối ngày 16/10.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 16/10, một số người dân khi lưu thông trên QL18 bất ngờ nhìn thấy một phụ nữ nhảy cầu Phả Lại xuống sông. Trước khi nhảy xuống sông, nạn nhân để lại xe máy còn cắm nguyên chìa khóa, mũ bảo hiểm.

Nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Chí Linh đã đến hiện trường và cùng gia đình tìm kiếm nạn nhân dưới sông .

Chủ tịch UBND phường Văn An cho biết, danh tính nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Hà (SN 1987, trú tại khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An, TP Chí Linh). Chị Hà hiện đang là giáo viên mầm non phường Phả Lại, TP Chí Linh. Gia đình mất liên lạc với chị Hà vào sáng ngày 16/10.

Người nhà tập trung khu vực dưới cầu theo dõi việc tìm kiếm.

“Chị Hà đã có gia đình và 2 con trai, chồng chị làm nghề sửa chữa điện thoại. Qua tìm hiểu ban đầu, nguyên nhân dẫn đến việc chị Hà nhảy cầu tự tử là do mâu thuẫn gia đình. Nơi chị Hà nhảy cầu cách nhà khoảng 3km. Đến thời điểm hiện tại, gia đình chị cùng các lực lương chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích”, ông Phu cho biết.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Sáng ngày 17/10, lực lượng chức năng và gia đình vẫn đang tìm thi thể cô giáo Trần Thị Hà. Lực lượng chức năng đã huy động 5 thuyền tìm kiếm tại khu vực dưới chân cầu Phả Lại và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Người nhà nạn nhân cũng tập trung tại khu vực chân cầu để chờ tin tức từ lực lượng tìm kiếm. Một người nhà nạn nhân cho biết, thời gian gần đây cuộc sống của vợ chồng cô giáo Hà bình thường. Trước kia, chồng nạn nhân có cá độ bóng đá thua nợ khoảng 200 triệu đồng nhưng đã trả hết sau đó.

PV Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên…