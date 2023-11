Đang làm rõ phản ánh nghi nhân viên Geisha Sauna Message khỏa thân tắm cùng khách

Qua các kênh phản ánh thông tin, thời gian qua Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được nhiều ý kiến của độc giả bày tỏ bức xúc về hoạt động của cơ sở massage có tên Geisha nằm trên phố Nguyễn Văn Lộc (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Cơ sơ Geisha Sauna Message ở số 16, ngõ 19 phố Nguyễn Văn Lộc (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội). Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, theo phản ánh, cơ sở thuộc hệ thống Geisha Sauna Message tại địa bàn Hà Đông hoạt động quá giờ quy định; có dấu hiệu chào mời và cung cấp dịch vụ nhạy cảm, trái quy định pháp luật. Đơn cử như trong clip phản ánh, khi khách đến cơ sở này được những người được cho là nhân viên của Geisha Sauna Message nhiệt tình giới thiệu, chào mời và báo giá những dịch vụ nhạy cảm. Cụ thể, khi tắm trong bồn, nếu nhân viên có mặc trang phục đứng ngoài phục vụ thì có giá 1,3 triệu đồng còn nếu nhân viên “khoả thân tắm cùng” thì có mức giá 1,5 triệu đồng. Khi đã "chốt" khách, các "thượng đế" được đưa vào phòng riêng với nhân viên nữ thực hiện những hoạt động khỏa thân tắm cùng khách. Người được cho là nhân viên nữ này đã tắm cùng khách trong bồn. (Ảnh cắt từ clip)

Để rộng đường dư luận, khách quan, đa chiều thông tin. PV đã liên lạc, phản ánh tới lãnh đạo Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Vị này nói: "Có gì anh cứ qua Công an quận, chúng tôi trả lời qua Công an quận".

Tiếp tục mang những phản ánh, video được cho là tại cơ sở Geisha Sauna Message phản ánh tới công an quận Hà Đông, Đ ại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận Hà Đông cảm ơn PV đã phản ánh, phối hợp cung cấp thông tin. Đồng thời lãnh đạo công an quận Hà Đông cũng cho biết sẽ giao đơn vị xác minh, làm rõ.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Đoàn Thị Phương Thảo (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, các quán massage nếu sử dụng nữ tiếp viên thực hiện các hành vi kích dục, khỏa thân, tắm tiên với khách được xem là dùng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh là vi phạm pháp luật.

Hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi trên. Đối với khách hàng và nữ nhân viên nếu có hành vi mua bán dâm thì sẽ bị xử phạt hành chính được quy định cụ thể tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Tùy vào tính chất mà mức tiền xử phạt hành chính dao động từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng với người có hành vi mua dâm và từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng với người có hành vi bán dâm.

Qua quá trình điều tra nếu cơ quan chức năng chứng minh được chủ cơ sở massage có chứa chấp mại dâm thì những người thực hiện hành vi này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về tội Chứa mại dâm. Cụ thể hình phạt tù là từ 5 - 10 năm tù đối với các trường hợp chứa mại dâm có tổ chức, chứa mại dâm 4 người trở lên và nhiều trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh video phản ánh, kết quả kiểm tra cơ sở này như thế nào, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin tới quý độc giả.

