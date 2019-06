Dân vây bắt 2 ‘cẩu tặc' mang đao đi trộm 70 con chó

Ngày 7/6, ông Đậu Bá An, Trưởng Công an xã Giang Sơn Tây (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, hiện phía xã đã bàn giao một đối tượng trộm chó cho Công an huyện Đô Lương để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thời gian gần đây trên địa bàn xã có khoảng 70 con chó nhà người dân bị câu trộm. Trước tình hình trên thì công an xã đã tổ chức lực lượng phục kích để bắt trộm chó.

Đối tượng mang đao đi trộm chó tại cơ quan công an

Khoảng 1h30 ngày 6/6, tổ công tác Công an xã Giang Sơn Tây đang mật phục ở đường làng như thường lệ thì nghe tiếng chó sủa. Xác định có nhóm cẩu tặc đã vào làng, công an xã này phân chia người chốt chặn ở đường ra để bắt giữ.

Khi nhóm cẩu tặc đang bắt trộm chó thì công an ập ra bất ngờ khiến 2 đối tượng hoảng sợ, chạy xe ngã ra đường. Khi ngã xuống, bình xịt hơi cay và thanh đao rơi khỏi người của 2 đối tượng. Công an lập tức lao vào khống chế nhưng một đối tượng đã bỏ chạy thoát thân.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng bị bắt giữ khai nhận là Võ Văn Dũng (28 tuổi, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Sau khi công an bắt giữ đối tượng Dũng, rất đông người dân xung quanh đã ra và vây lại đòi xử tên “cẩu tặc” này. Tuy nhiên, công an xã đã can ngăn kịp thời và đưa đối tượng Dũng về trụ sở công an.

Hiện đối tượng Dũng đã được chuyển lên Công an huyện Đô Lương để tiếp tục mở rộng điều tra.