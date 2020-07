Dân tố Công ty TXT thi công đường làm nhà dân Hải Phòng nứt lún

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ở Hải Phòng từ ngã ba Đoàn Lập qua cầu Đăng đến Quốc lộ 37 (do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng là chủ đầu tư), đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư TXT có địa chỉ tại Hà Nội làm thay đổi bộ mặt giao thông nông thôn tại nhiều xã thuộc các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng). Quá trình thi công dự án lại gây ảnh hưởng đến nhiều công trình, nhà ở của các hộ dân ven đường. Đã gần nửa năm từ khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư vẫn "phớt lờ" trách nhiệm với những thiệt hại của người dân. Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Dinh (thôn Tràng, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) nền căn nhà của gia đình bà trước kia vốn cao hơn mặt đường khá nhiều. Thế nhưng, sau khi tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập qua cầu Đăng đến Quốc lộ 37 được cải tạo, nâng cấp thì mặt đường đã ở ngang cửa sổ của căn nhà. Cũng do quá trình thi công, những bức tường của căn nhà xuất hiện nhiều vết nứt lớn, ngồi trong nhà thấy cả mảng trời. Bà Nguyễn Thị Dinh lo lắng căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào: "Như hôm trước, các cháu đang chơi thì đổ một mảng vữa bê tông xuống. May mà cháu không việc gì. Giờ chỉ cần một cơn gió hơi to, chứ chưa cần gió bão gì, bà cháu tôi đã phải chạy sang hàng xóm. Cứ thấy có cơn mưa là phải bảo nhà hàng xóm là có gọi điện là phải mở cửa ngay để bà cháu chạy sang. Bây giờ, kinh phí gia đình không có, chỉ mong được các cấp hỗ trợ sửa lại căn nhà để mấy bà cháu mưa gió khỏi dột". Hiện tượng lún, nứt tường do quá trình thi công tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập qua cầu Đăng đến QL 37 đã được gia đình bà Dinh đã phản ánh lên chính quyền địa phương. Sau đó, gia đình bà Dinh được hỗ trợ 6 tháng tiền thuê nhà tạm lánh nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng các thành viên trong gia đình. Thế nhưng, khi hết thời gian hỗ trợ, gia đình bà không đủ kinh phí để tự thuê nhà nên đành trở lại sống ở căn nhà cũ đang lún nứt nghiêm trọng. Sau khi về ở được ít thời gian, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ gia đình nhà bà Dinh 3 tháng tiếp theo và hứa sẽ có biện pháp khác phục hậu quả cho gia đình nhà bà. Cách nhà bà Dinh không xa, căn nhà 2 tầng của gia đình bà Nguyễn Thị Trâm được xây dựng từ năm 2010 cũng bị thấm dột do nứt tường trong quá trình thi công tuyến đường. Bà Trâm cho biết: "Khi đường làm xong, có một đội đến kiểm tra, chụp ảnh, ghi nhận hư hại của ngôi nhà nhưng đến giờ chúng tôi ở đây vẫn chưa nhận được khoản bồi thường nào cả. Chúng tôi là nông dân, làm một nắng hai sương, giờ nhà hỏng hóc thế này mà không bồi thường gì cả thì cũng thiệt thòi cho bà con". Ông Lê Minh Tuân, Chủ tịch UBND xã Tam Đa cho biết, tháng 2/2020 khi dự án hoàn thành, nền đường được thay đổi, tôn cao dẫn đến những nhà dân bị thấp hơn mặt đường. Đối với những hộ nằm gần mặt đường quốc lộ, nơi có lưu lượng xe qua lại nhiều, gây rung lắc ảnh hưởng tới kết cấu công trình nhà ở, vừa qua, chính quyền xã cũng đã báo cáo UBND huyện để đôn đốc chủ đầu tư thực hiện việc kiểm tra, giám định số hộ ảnh hưởng sau thi công, lên phương án đền bù, hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về việc dân tố Công ty TXT thi công đường làm nhà dân Hải Phòng nứt lún ở Hải Phòng. Xem thêm video: Quản lý phường Bạch Mai, Hà Nội làm ngơ công trình xây dựng làm lún, nứt nhà dân. Nguồn: VTC 14.

