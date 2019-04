Dân phơi lúa tràn lan trên quốc lộ 1

Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), nơi người dân phơi lúa trên đường 1 gây mất an toàn giao thông. Theo lãnh đạo xã Hoài Đức, dù địa phương nhiều lần nỗ lực tuyên truyền nhưng mỗi mùa thu hoạch lúa, bà con nông dân nơi đây vẫn mang lúa phơi dọc hai bên quốc lộ 1. Bà Đinh Thị La (ngụ xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn), cho hay do vườn nhà phủ kín bóng dừa nên sau khi thu hoạch lúa trên đồng, gia đình chở lúa lên đường quốc lộ phơi. "Dẫu biết rằng phơi lúa trên quốc lộ 1 gặp nhiều nguy hiểm nhưng nếu không mang lên đường thì chúng tôi không biết phơi ở đâu bây giờ", bà La nói. Nông cụ cào lúa của nông dân Bình Định sát với bánh xe đầu kéo container. Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Bình Định), cho rằng việc phơi lúa trên quốc lộ 1 là quá nguy hiểm, không chỉ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông mà còn nguy hiểm cho tính mạng chính bà con nông dân. Nhiều lúc bà con cứ lom khom phơi lúa trên đường, trên quốc lộ 1 lưu lượng phương tiện đi lại dày đặc nên dễ xảy ra tai nạn. "Chúng tôi sẽ kiến nghị Hội Nông dân phối hợp tuyên truyền giúp bà con tránh nguy hiểm. UBND các xã cần quy hoạch các điểm trụ sở thôn, xã tạo cho bà con có khu vực phơi lúa để đảm bảo an toàn giao thông", ông Hoài cho biết thêm. Bất chấp giới tài xế xe khách, ôtô tải liên tục bấm còi inh ỏi nhưng người dân vẫn cặm cụi rê lúa. Ông Quách Mậu Thân (ngụ xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) cho hay sân nhà chỗ nào cũng rợp bóng mát nên vào mùa thu hoạch lúa gặp nhiều khó khăn. "Bí quá nên vợ chồng tôi chở lúa lên dọc hai bên quốc lộ 1 phơi tạm chứ để lâu thì hư hỏng hết", ông Thân phân trần. Người dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) chở lúa lên tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Sa Huỳnh để phơi. Đến cuối buổi chiều, họ quét gom lại đổ về bao vận chuyển về nhà. "Con đường lúa" gần 1 km trên đoạn dốc cao, khúc cua gấp nguy hiểm trên tuyến tránh qua thị trấn Sa Huỳnh. "Hai ngày trước, trong lúc một số nông dân chăm chú phơi lúa ở khúc cua này trên quốc lộ 1 suýt bị xe container tông vào. Sở dĩ bà con chọn đoạn đường dốc cao này phơi lúa vừa nhanh khô vừa quét gom lại đổ vào bao cho thuận tiện", bà Nguyễn Thị Lành (ngụ xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) lý giải.

