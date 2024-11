Xoài Non khoe nhan sắc kiều diễm ma mị đón sinh nhật tuổi 22

Trong loạt ảnh đón sinh nhật 22 tuổi mới đăng tải, Xoài Non hóa thân thành nàng công chúa kiều diễm, trong trẻo, mang chút ma mị gợi cảm. Cô nàng lựa chọn set váy với phần áo trễ vai được thiết kế dạng corset, chân váy xòe được đính những bông hoa hồng xinh đẹp. Kết hợp cùng set đồ công chúa, Xoài Non lựa chọn kiểu tóc xoăn sóng với lối trang điểm sắc sảo. Cô nàng tựa như nàng công chúa xinh đẹp đang ở trong chính lâu đài của mình, chờ một chàng hoàng tử xuất hiện. Vốn sở hữu những đường nét sắc sảo, Xoài Non với tạo hình này tựa như những nàng công chúa phương Tây trong các áng văn thơ cổ tích. Nhớ trong loạt ảnh mừng sinh nhật năm 2019 khi Xoài Non vừa mới về làm vợ Xemesis, cô nàng xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, trưởng thành nhưng nhận về nhiều lời nhận xét là "ép chín", "quá tuổi". Trong tạo hình năm nay, Xoài Non không cần phải mặc những thiết kế cắt xẻ nhiều, tuy nhiên người theo dõi đã nhận ra ở cô nàng sự trưởng thành hơn nhiều so với trước đó. Cách đây một ngày, Xoài Non cũng vừa đăng tải loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 22 bên gia đình cùng Gil Lê tại Đà Lạt. Cô nàng cùng Gil Lê diện đồ đôi, tay trong tay tình tứ. Sau khi đường ai nấy đi với Xemesis, Xoài Non vướng vào tin đồn có mối quan hệ tình cảm cùng Gil Lê. Dù cặp đôi chưa từng lên tiếng chính thức, tuy nhiên những hành động thân mật mà cả 2 dành cho nhau như lời khẳng định "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Cách đây ít ngày, Gil Lê cùng với gia đình Xoài Non tổ chức sinh nhật cho ba của Xoài Non như một thành viên trong gia đình. Có thể thấy sau một khoảng thời gian sau ly hôn, Xoài Non đã lấy lại cân bằng cuộc sống, có những chuyện tình cảm mới và tập trung vào công việc, gia đình. Nhan sắc của cô nàng được nhiều người đánh giá ngày càng thăng hạng. (Ảnh: IGNV)

