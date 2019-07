Đâm chết nhân viên cây xăng chỉ vì... không mang tiền

Thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) ngày 15.7 cho biết, Công an huyện đã bàn giao đối tượng Huỳnh Văn Giao Ước (SN 1996) cho Công an tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.



Trước đó, vào chiều tối 14.7 đã xảy ra vụ án mạng tại cây xăng Đồng Nai thuộc ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa khi nhân viên bán xăng Phạm Minh Duy (SN 1991) bị một thanh niên dùng dao đâm tử vong.

Ảnh minh họa: Internet. Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên, đối tượng Huỳnh Văn Giao Ước chạy xe máy vào cây xăng Đồng Nai xin đổ xăng, nhưng xin nợ vì không có tiền. Anh Phạm Minh Duy không đồng ý vì mới đến làm việc, không quen biết Ước.

Bị từ chối nợ tiền xăng, Ước đến quán tạp hóa gần đó lấy một cây dao nhỏ, rồi quay lại cây xăng gây sự với anh Duy.

Trong lúc cự cãi, Ước đã dùng dao đâm anh Duy. Anh Duy được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết dao đâm trúng động mạch chủ, mất rất nhiều máu nên đã tử vong sau đó.

Đối tượng Ước đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó.