Đại náo Tịnh thất Bồng Lai: Sau đập phá đánh người, bố mẹ cô gái 22 tuổi lại gây “shock“

Ngày 6/11, tu sĩ Lê Thanh Nhất Nguyên, đại diện Tịnh thất Bồng Lai, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết cha, mẹ Võ Thị Diễm My (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) đã xuống tịnh thất gặp mọi người xin lỗi sau sự cố xô xát, đại náo Tịnh thất Bồng Lai. Gia đình có động thái bất ngờ khi đồng ý cho My ở lại tịnh thất sống và đi tu. Công an xã Hòa Khánh Tây cũng đã hoàn thất thủ tục đăng ký tạm trú cho cô gái. Lực lượng chức năng thì rời khỏi tịnh thất sau nhiều ngày bảo đảm an ninh trật tự. Trước đó, khoảng 9h ngày 24/10, có 1 nhóm khoảng 20 người đến cơ sở Tịnh thất Bồng Lai xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) tìm con gái 22 tuổi. Họ cho rằng cô gái thời gian qua đã bỏ học và xuống đây ở nên đến đưa về. Hành động tự ý xông vào cơ sở và lục soát bị những sư thầy tại nơi đây phản ứng, ngăn cản. Lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát và tranh cãi rồi còn làm 1 tu sĩ bị thương năng. Ngay khi sự việc được chia sẻ lên MXH đã khiến nhiều người bức xúc và phẫn nộ. Trước khi xảy ra vụ việc trên, Công an xã Hòa Khánh Tây cho biết, đầu tháng 9, đơn vị có nhận đơn trình báo của bà Đoàn Thị Tuyết Mai, ngụ quận Bình Tân (TP HCM) việc con gái Võ Thị Diễm My (22 tuổi) quen Lê Thanh Huyền Trân (17 tuổi, trú tại xã Hoà Khánh Tây) và bỏ nhà ra đi và được cho là đang ở Tịnh Thất Bồng Lai. Ông Võ Văn Thắng (46 tuổi, cha Võ Thị Diễm My) tiếp trục gửi đơn trình báo Công an xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hoà) yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong Tịnh thất Bồng Lai vào ngày 5/10. Tuy nhiên, Công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện Diễm My. Ngày 21/10, ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, tạm trú Tịnh thất Bồng Lai), gọi điện thoại ông Võ Văn Thắng thông báo cho gặp con gái Diễm My nhưng không được đưa đi. Ông Thắng đến Tịnh thất Bồng Lai gặp được con gái sau đó. Ông khuyên con gái về nhà nhưng chị này bỏ cha và chạy ra sau tịnh thất trốn tránh. Ngày 24/10, quyết đưa con gái về nhà bằng mọi cách, gia đình ông Thắng và hàng xóm khoảng 20 người đến tịnh thất Bồng Lai xông vào lục soát nhưng không thấy Diễm My. Nhóm người này xô xát với những người tu hành khiến một người tên Lê Thanh Nhị Nguyên (21 tuổi) bị thương ở mặt phải nhập viện cấp cứu. Tối ngày 30/10, Võ Thị Diễm My (22 tuổi) nghi bị Tịnh thất Bồng Lai khi biết tin gia đình mình đến Tịnh thất Bồng Lai tấn công nghi oan là bắt cóc mình nên Diễm My đã quay trở về Tịnh thất Bồng Lai để minh oan và khẳng định Tịnh thất Bồng Lai không có bắt cóc mình. Diễm My cũng chia sẻ rằng, cô không có bỏ trốn đi khỏi nhà mà trước khi đi cô đã để lại lá thứ là mình muốn đi tu. Trong bức thư cô cũng ghi rất rõ cô đã trên 18 tuổi cô có quyền quyết định cuộc đời mình và cô muốn đi tu hay cô muốn làm điều gì thì cô làm miễn sao những điều đó không vi phạm pháp luật. Cha, mẹ Võ Thị Diễm My (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) đã xuống tịnh thất gặp mọi người xin lỗi sau sự cố xô xát vừa qua. Bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng (cha, mẹ Diễm My) cho biết mong muốn thường xuyên tới nơi này thăm con, viếng tịnh thất và lấy làm tiếc sự cố không hay xảy ra vừa qua. Công an huyện Đức Hòa cho biết, đã nhiều lần xuống tịnh thất thu thập tài liệu và cho rằng tài sản nhóm người đập phá chưa đến 2 triệu đồng, không đủ điều kiện khởi tố tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Còn về việc 1 tu sĩ bị đánh trong thương, Tu sĩ Lê Thanh Nhị Nguyên cho hay, muốn yêu cầu khởi tố hành vi cố ý gây thương tích, tỷ lệ thương tích 10% trở lên mới thực hiện được và chúng tôi đang chờ kết quả.

