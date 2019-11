Đại án Ocean Bank Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Danh sách thêm 11 “sếp” bị khởi tố

(Kiến Thức) - Trong quá trình điều tra vụ đại án Ocean Bank Hà Văn Thắm giai đoạn 2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can nâng tổng số lên 11 bị can bị khởi tố.

Ngày 13/11, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can, nâng tổng số 11 bị can bị khởi tố điều tra giai đoạn 2 của đại án Ocean Bank - Hà Văn Thắm.

Cụ thể, những nhân vật bị khởi tố ở giai đoạn này gồm: Nguyễn Hồng Mai - Nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương, Hoàng Văn Tuyến - Nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương và Đỗ Trung Hiền - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 – BLHS năm 2015.

Các bị cáo bị xử lý trong giai đoạn 1 tại phiên toà phúc thẩm đầu tháng 5-2018. (Ản: Nguoilaodong) Việc khởi tố 3 bị can này thuộc giai đoạn 2 điều tra vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).