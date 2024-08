Đà Nẵng: Tự ý tách thửa đất của người khác thành 15 lô để bán

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Đức Hải về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo điều tra, tháng 7/2018, ông N.V.T (55 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhờ Hải giúp chuyển đổi mục đích sử dụng 2.141m2 đất màu tại quận Cẩm Lệ lên đất ở. Ông T cam kết nếu chuyển đổi thành công, gia đình ông sẽ tặng cho Hải 800m2 đất ở từ thửa đất nói trên.

Đối tượng Huỳnh Đức Hải tại cơ quan công an (ảnh CA)

Tuy nhiên, Hải đã thuê người lên đo đạc, phân chia các thửa đất của gia đình ông T thành hơn 15 lô có diện tích từ 90m2 trở lên (kèm theo sơ đồ tách thửa đất) rồi rao bán với để chiếm đoạt tiền.

Khi ông T.H.P (42 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) hỏi về nguồn gốc thửa đất đang đo đạc thì Hải nói dối rằng thửa đất nói trên là của mình và đang làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất để bán. Ông P tin tưởng nên thống nhất mua 1 lô đất. Hải lừa bán 1 lô 90m2 với giá 650 triệu đồng. Từ ngày 22/9/2018 - ngày 23/4/2019, ông P bốn lần đưa tiền đặt cọc mua đất cho với tổng số tiền là 350 triệu đồng. Số tiền này bị Hải sử dụng tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đang xác minh đơn tố cáo của công dân khác về việc Huỳnh Đức Hải lừa bán đất rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

