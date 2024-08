Phát hiện loài khủng long mới từng lang thang trên Trái Đất

Các nhà cổ sinh vật học tại Australia đã xác định một loài khủng long mới, được đặt tên là Australotitan cooperensis. (Ảnh: CNN) Loài khủng long này được phát hiện tại khu vực Cooper Creek, Tây Nam bang Queensland, và thuộc họ titanosaur, một nhóm khủng long ăn cỏ có đầu nhỏ và thân hình to lớn, tồn tại cách đây khoảng 100 triệu năm. (Ảnh: Australian Age of Dinosaurs) Australotitan cooperensis, còn được gọi là “Người khổng lồ phương nam”, được cho là loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Australia, với chiều cao từ 5 đến 6,5 mét và chiều dài từ 25 đến 30 mét. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng loài này nằm trong số 5 loài khủng long lớn nhất thế giới. (Ảnh: campaigns) Nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ 3D để tạo ra mô hình bộ xương của Australotitan và so sánh nó với các loài khủng long khác như Diamantinasaurus, Savannasaurus và Wintonotitan. Kết quả cho thấy Australotitan có quan hệ mật thiết với ba loài này, nhưng có kích thước lớn hơn đáng kể. (Ảnh: Natureworks Australia) Trước đó, một khám phá quan trọng tại lưu vực Mid-Zambezi ở Zimbabwe đã hé lộ hóa thạch không hoàn chỉnh của một loài khủng long mới từ kỷ Tam Điệp, mang tên Musankwa sanyatiensis. (Ảnh: ensure ias) Được các nhà khoa học từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London và các đối tác quốc tế xác định, Musankwa sanyatiensis thuộc nhóm Sauropodomorpha, một nhóm khủng long hai chân, cổ dài đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ vào cuối kỷ Tam Điệp. (Ảnh: DeviantArt) Với trọng lượng khoảng 390 kg khi còn sống, loài khủng long này là một trong những sinh vật to lớn nhất thời kỳ đó, một thời kỳ mà phần lớn khủng long còn khá nhỏ. Mặc dù có kích thước khổng lồ, Musankwa sanyatiensis vẫn là một loài ăn cỏ hiền lành. (Ảnh: Vajiram & Ravi) Khám phá này không chỉ mở ra một trang mới trong nghiên cứu cổ sinh vật học mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự phát triển và đa dạng của khủng long trong kỷ Tam Điệp. (Ảnh: Gazeta Brasil) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.

