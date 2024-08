Gà “chân to” của Việt Nam “gây bão” báo nước ngoài đắt cỡ nào?

Nổi tiếng với đôi chân to bất thường, gà Đông Tảo từ lâu đã trở thành đặc sản của Việt Nam và được tiêu thụ chủ yếu trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Reuters Tờ Business Insider của Mỹ từng chia sẻ một đoạn video giới thiệu về giống gà Đông Tảo, thu hút tới 1,4 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận của độc giả từ khắp nơi trên thế giới bày tỏ sự thích thú trước loài gà kỳ lạ này. Ảnh: BI Trong khi đó, hãng tin AFP từng ca ngợi đôi chân của gà Đông Tảo và gọi chúng là loài "gà rồng". Ảnh: Bachhoaxanh Còn hãng Reuters mô tả gà Đông Tảo của Việt Nam là "giống gà quý hiếm, còn được gọi là gà rồng, có đôi chân vảy màu đỏ to bằng lon bia". Ảnh: Reuters Thịt gà Đông Tảo giòn, có mùi thơm đặc trưng và vị đậm đà. Ảnh: Tài Đức Food Gà Đông Tảo có xuất xứ từ xã Đông Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên). Mỗi con gà trưởng thành nặng tới 6 kg, "được cho là mang lại may mắn và giàu có". Ảnh: VTV Do số lượng ít trong khi nhu cầu cao nên giá gà Đông Tảo luôn ở mức cao. Mỗi con gà trưởng thành ít nhất một năm tuổi nuôi ở làng Đông Tảo được bán với giá lên tới 5 triệu đồng, thậm chí có khi lên tới 10 triệu đồng. Ảnh: ReutersGà Đông Tảo trưởng thành có trọng lượng lớn và ngoại hình xuất sắc có thể được bán với giá cao ngất ngưởng, lên tới gần 50 triệu đồng một con. Tuy nhiên, số lượng gà giá cao như vậy không nhiều, thậm chí 1000 con mới chọn được một con. Ảnh: Dân Việt Không chỉ nổi tiếng với đôi chân "khổng lồ", gà Đông Tảo còn được ưa chuộng bởi hương vị thịt thơm đặc biệt, mà theo một số người là "như thịt bò", cũng như không có loại gà nào khác có được. Ảnh: BI Khác với những giống gà thông thường, gà Đông Tảo được nuôi bằng một chế độ ăn nghiêm ngặt với ngô và gạo chất lượng cao. Ảnh: Người lao động Ngoài ra, gà Đông Tảo cần được nuôi trong không gian rộng rãi để di chuyển và vận động, điều đó góp phần giúp phát triển cơ bắp khiến thịt chắc, giòn hơn. Ảnh: Chotot

Nổi tiếng với đôi chân to bất thường, gà Đông Tảo từ lâu đã trở thành đặc sản của Việt Nam và được tiêu thụ chủ yếu trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Reuters Tờ Business Insider của Mỹ từng chia sẻ một đoạn video giới thiệu về giống gà Đông Tảo, thu hút tới 1,4 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận của độc giả từ khắp nơi trên thế giới bày tỏ sự thích thú trước loài gà kỳ lạ này. Ảnh: BI Trong khi đó, hãng tin AFP từng ca ngợi đôi chân của gà Đông Tảo và gọi chúng là loài "gà rồng". Ảnh: Bachhoaxanh Còn hãng Reuters mô tả gà Đông Tảo của Việt Nam là "giống gà quý hiếm, còn được gọi là gà rồng, có đôi chân vảy màu đỏ to bằng lon bia". Ảnh: Reuters Thịt gà Đông Tảo giòn, có mùi thơm đặc trưng và vị đậm đà. Ảnh: Tài Đức Food Gà Đông Tảo có xuất xứ từ xã Đông Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên). Mỗi con gà trưởng thành nặng tới 6 kg, "được cho là mang lại may mắn và giàu có". Ảnh: VTV Do số lượng ít trong khi nhu cầu cao nên giá gà Đông Tảo luôn ở mức cao. Mỗi con gà trưởng thành ít nhất một năm tuổi nuôi ở làng Đông Tảo được bán với giá lên tới 5 triệu đồng, thậm chí có khi lên tới 10 triệu đồng. Ảnh: Reuters Gà Đông Tảo trưởng thành có trọng lượng lớn và ngoại hình xuất sắc có thể được bán với giá cao ngất ngưởng, lên tới gần 50 triệu đồng một con. Tuy nhiên, số lượng gà giá cao như vậy không nhiều, thậm chí 1000 con mới chọn được một con. Ảnh: Dân Việt Không chỉ nổi tiếng với đôi chân "khổng lồ", gà Đông Tảo còn được ưa chuộng bởi hương vị thịt thơm đặc biệt, mà theo một số người là "như thịt bò", cũng như không có loại gà nào khác có được. Ảnh: BI Khác với những giống gà thông thường, gà Đông Tảo được nuôi bằng một chế độ ăn nghiêm ngặt với ngô và gạo chất lượng cao. Ảnh: Người lao động Ngoài ra, gà Đông Tảo cần được nuôi trong không gian rộng rãi để di chuyển và vận động, điều đó góp phần giúp phát triển cơ bắp khiến thịt chắc, giòn hơn. Ảnh: Chotot