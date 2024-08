Lý do Hòa Bình Green Đà Nẵng chưa được cấp sổ đỏ cho căn hộ

Dự án Khu phức hợp Hòa Bình Xanh Đà Nẵng (hay còn gọi là Dự án Đà Nẵng Golden Bay, Hòa Bình Green Đà Nẵng) do Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Toàn cảnh dự án Khu phức hợp Hòa Bình Xanh Đà Nẵng Tại họp báo 6 tháng đầu năm 2024 Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin, Dự án Hòa Bình Green được cấp phép xây dựng năm 2016, nhưng thi công sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.



Cụ thể: tại vị trí tầng mái của khối nhà C, chủ đầu tư cho xây dựng hạng mục nhà hàng tạm, trong khi giấy phép xây dựng là hạng mục bể bơi. Tại vị trí tầng 2 của công trình, chủ đầu tư đã chuyển đổi một số phòng, lớp học mẫu giáo thành các phòng karaoke, khu spa. Tại vị trí tầng hầm để xe của công trình, đang xây dựng làm kho tạm chất hàng hóa.

Với những sai phạm nêu trên, năm 2019, UBND quận Sơn Trà đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Hòa Bình.

Hiện nay, Chủ đầu tư đang tự nguyện thực hiện biện pháp tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Trong đó, tại vị trí tầng mái của khối tháp giáp đường Nại Hiên Đông 20, chủ đầu tư đã che bạt, đang tháo dỡ hạng mục nhà hàng tạm. Tại vị trí tầng 2 của công trình, các phòng học mẫu giáo đang để trống. Tại vị trí tầng hầm, chủ đầu tư đã di chuyển kho tạm chứa hàng hóa đang thi công, lắp đặt hệ thống chỗ đậu xe theo giấy phép xây dựng.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự kiến cuối tháng 8 này, chủ đầu tư phải có báo cáo hoàn chỉnh về việc khắc phục trên.

Liên quan đến những vướng mắc, tồn tại về đất đai tại Dự án này, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, ngày 7/10/2019, Sở đã có ý kiến và hướng dẫn Công ty TNHH Hoà Bình thực hiện các nội dung để có cơ sở cấp sổ đỏ (GCN QSDĐ).

Cụ thể, Sở TN&MT đề nghị Công ty TNHH Hòa Bình liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện điều chỉnh lại thời hạn sử dụng đất không quá 50 năm theo quy định của pháp luật đất đai; Liên hệ Sở Tài chính thực hiện nghĩa vụ tài chính theo kết luận Thanh tra Chính phủ; Liên hệ Sở Xây dựng điều chỉnh hồ sơ quy hoạch và thiết kế công trình, nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng; liên hệ và cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến Dự án để Sở TN&MT kiểm tra xác định giá đất do chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định trình UBND Thành phố phê duyệt.

Dự án chưa đủ điều kiện để cấp sổ đỏ căn hộ

“Sau khi hoàn thành các nội dung trên, chủ đầu tư liên hệ Sở TN&MT để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ”, Sở TN&MT TP Đà Nẵng thông tin.

Tuy nhiên, đến nay Chủ đầu tư vẫn không thực hiện các nội dung trên. Do đó, Sở chưa có cơ sở thực hiện thủ tục cấp GCN QSDĐ đối với từng căn hộ, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho hay.

Được biết, khu đất xây dựng Dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng trước đây của Công ty CP Địa ốc Seaprodex Thuận Phước (gọi tắt là Seaprodex Thuận Phước). Seaprodex Thuận Phước được UBND TP Đà Nẵng cấp 3 GCN QSDĐ vào ngày 21/6/2011 gồm: GCN QSDĐ số BE 601575, diện tích 4.581 m2 (thửa đất số 11, tờ bản đồ số 78); GCN QSDĐ số BE 601576, diện tích 3.640 m2 (thửa đất số 10, tờ bản đồ số 78); GCN QSDĐ số BE 601577, diện tích 3.016 m2 (thửa đất số 7, tờ bản đồ số 78). Tổng diện tích 3 thửa đất là 11.237 m2.

Đây là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhưng lại được cấp thời hạn sử dụng lâu dài. Sau đó, Seaprodex Thuận Phước chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng 3 thửa đất này cho Công ty TNHH Hòa Bình và được Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng đăng ký biến động vào ngày 30/6/2016.

Ngày 12/10/2016, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 6916/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH Hòa Bình được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở kinh doanh sang đất ở đô thị đối với diện tích 4.283 m2 trong tổng diện tích 11.237 m2 tại Dự án này, với thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Theo Sở TN&MT TP Đà Nẵng, vào năm 2019, Sở đã nhận thấy thời hạn sử dụng đất khác với thời gian hoạt động của Dự án, nên có ý kiến với UBND thành phố cần phải gia hạn sử dụng đất cho phù hợp và chủ đầu tư phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có tiến triển.

