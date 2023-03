Đà Nẵng: Né trạm cân, xe tải xếp hàng “rồng rắn” trên quốc lộ 14B

Có mặt trên tuyến quốc lộ 14B đoạn qua thành phố Đà Nẵng những ngày đầu tháng 3, Phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận hàng loạt xe tải hạng nặng nối đuôi nhau thành đoàn đậu dọc quốc lộ, gần khu vực phía trên cầu vượt Hoà Cầm. Cách đó không xa là trạm kiểm tra tải trọng xe của Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng. Không dám chạy qua trạm cân, các tài xế tấp xe vào lề đường, xếp thành hàng dài, thậm chí nhiều xe tải còn đậu kín ở cây xăng gần đó.

Xe xếp hàng dài trên quốc lộ 14B khu vực gần trạm cân

Anh N.V.H chủ mấy chiếc xe tải đang đậu cho biết “Xe chúng tôi đã cắt hết thành thùng về nguyên rin, nhưng vẫn không dám chạy. Vì chạy ngang qua trạm cân sẽ bị cân, ngày hôm qua có xe đã bị phạt vài chục triệu nên giờ ai cũng sợ. Tuỳ theo khối lượng vượt trọng tải cho phép thì họ ra quyết định xử phạt tương ứng”.

Xe không dám chạy nên đậu vào cây xăng

Anh T.T, tài xế xe đang chở hàng ở khu vực này nói tiếp “ Tôi chạy xe thuê ăn lương tháng, nhưng nếu bị cân quá tải thì chủ xe bị phạt, tôi cũng bị phạt và có nguy cơ tước giấy phép lái xe. Nếu bị tước giấy phép lái xe vài tháng không được chạy xe, coi như tôi bị mất việc, không có tiền lương để lo cho gia đình nên đành phải đậu tạm ven đường tránh trạm cân”.

Xe đậu ven quốc lộ 14B, nguy cơ gây tai nạn giao thông là điều khó tránh khỏi

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay hầu hết các xe tải chở vật liệu xây dựng như đất, đá, cát… ở Đà Nẵng đã chấp hành cắt thùng thành theo quy định của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nhiều tài xế cho biết, dù có chở ngang bằng thùng xe thì trọng tải vẫn vượt nên họ rất sợ bị phạt khi cân xe.

Đoàn xe chở hàng không dám ra đường vì sợ lực lượng chức năng xử lý

Do vậy, không khó để thấy cảnh xe tải xếp hàng rồng rắn quanh khu vực trạm cân trên tuyến đường này. Việc xe tải dừng hàng loạt không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên đoạn đường vốn đã rất đông các phương tiện chở vật liệu xây dựng như quốc lộ 14B.

Đậu xe ven đường quốc lộ 14B, nhóm tài xế ngồi lại với nhau tán chuyện

Trước thực trạng trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Trần Lành, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. Đà Nẵng. Ông Lành cho biết, trạm cân hoạt động theo quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng, có nhiệm vụ kiểm soát tải trọng các phương tiện trên tuyến. Thanh tra Sở GTVT chịu trách nhiệm toàn bộ về trật tự an toàn giao thông và kiểm soát tải trọng tại khu vực trạm cân.

Khi được hỏi về việc xử lý các phương tiện quá tải trọng khi qua trạm cân, ông Nguyễn Phùng Hiền, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP. Đà Nẵng chia sẻ, về nguyên tắc tất cả các phương tiện đều phải được kiểm soát tải trọng, sở dĩ các phương tiện né tránh trạm cân vì sợ bị xử lý.

“Các phương tiện đậu đỗ trên tuyến thì sẽ có đội tuần tra xử lý. Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn là đơn vị có trách nhiệm kiểm soát trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến, lực lượng thanh tra sẽ kiểm soát tại trạm... Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông và theo quy chế hoạt động của trạm cân thì không thể dừng cùng lúc nhiều phương tiện, hơn nữa việc xử lý một phương tiện quá tải trọng cũng mất nhiều thời gian, do vậy lợi dụng lúc đơn vị tập trung lực lượng xử lý phương tiện vi phạm, nhiều phương tiện khác sẽ tranh thủ né trạm”, ông Hiền cho hay.

Việc hàng loạt xe tải xếp hàng rồng rắn để né trạm cân tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 14B. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên có các giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng này, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.

