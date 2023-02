Cận cảnh ngôi chùa diễn ra Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn

Tọa lạc trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), chùa Quán Thế Âm được xem là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa với những giá trị về tâm linh, văn hóa Phật giáo... Chùa Quán Thế Âm được thành lập vào năm 1957, tọa lạc tại chân núi Kim Sơn, một trong năm ngọn Ngũ Hành Sơn, là danh lam thắng cảnh của đất nước. Đặc biệt nơi đây được gọi là Thánh địa Phật giáo, vì hầu hết trên năm ngọn Ngũ Hành Sơn đều có chùa chiền cổ kính hoặc tân tạo.

Chùa Quan Âm là một trong những ngôi chùa linh thiêng nổi tiếng ở Đà Nẵng. Với phong cảnh hữu tình, nơi đây đem lại cho du khách cảm giác thật bình an, thanh tịnh. Sau 2 năm tạm hoãn do COVID-19, năm 2023, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng được tổ chức trở lại. Đây là một trong những lễ hội dân gian mang đậm yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo của đạo Phật. Lễ hội là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng độc đáo, là nỗ lực của người dân địa phương trong việc phục dựng, bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây cũng là dịp để Phật tử nói riêng và nhân dân nói chung cầu cho Quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, khơi dậy lòng từ bi, bác ái, hướng thiện trong mỗi con người, sự hòa hợp giữa Phật pháp với dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Năm 2000, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước. Năm 2021, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2023, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì tổ chức với quy mô cấp thành phố. Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 08/3/2023 đến ngày 10/3/2023 (nhằm ngày 17/02 đến ngày 19/02 âm lịch) Hiện tại, công tác chuẩn bị cho Lễ hội đang được thành phố Đà Nẵng phối hợp với chùa Quán Thế Âm gấp rút triển khai. Các hạng mục phục vụ cho Lễ hội đang được thi công sáng 24/2. Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là dịp để quảng bá sâu rộng hình ảnh, sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng, đồng thời là dịp để mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, tôn giáo,... Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng hứa hẹn sẽ thu hut đông đảo đồng bào phật tử, nhân dân và du khách tham gia.



