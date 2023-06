Đà Nẵng: Loạt vi phạm tại quán bar New Golden Pine

Chiều 4/6, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý hành vi tàng trữ, sử dụng “khí cười” tại quán bar New Golden Pine (quận Sơn Trà).

Trước đó, khuya 3/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường An Hải Bắc kiểm tra quán bar New Golden Pine thì phát hiện nhân viên quán đang bơm bóng N2O (khí cười) để bán cho khách.

Lực lượng công an phát hiện các bình khí cười tại quán bar New Golden Pine.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và tiến hành thu giữ 9 bình bóng lớn loại 20 ký, 5 bình bóng nhỏ loại 5 ký, 22 bao chứa mỗi bao 50 vỏ bóng cao su dùng để bơm khí N2O và 6 bộ dụng cụ sử dụng Shisha.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện xe tải BKS 76C-14134 đang đậu bên hông quán New Golden Pine, trong thùng xe có 04 bình khí loại 5 kg còn nguyên niêm.

Được biết, đây là lần thứ 3 quán bar New Golden Pine bị lực lượng Công an TP. Đà Nẵng phát hiện kinh doanh khí cười, bóng cười, shisha.

Các bình chứa khí cười bị phát hiện.

Gần đây nhất, lúc 0 giờ 20 ngày 22/4/2023, Công an thành phố Đà Nẵng đột kích quán bar New Golden Pine phát hiện quán hoạt động quá giờ quy định, có khách sử dụng shisha, bóng cười, khí cười không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tiến hành khám xét tại quán, lực lượng chức năng phát hiện có 7 bình khí cười N2O với dung tích 22 kg/bình và 21 bộ dụng cụ sử dụng shisha.

Tiến hành thử test nhanh ma túy tại quán, lực lượng cảnh sát phát hiện 1 khách sử dụng thuốc lắc, cho kết quả dương tính ma túy. Ngoài ra, 9 nhân viên của bar cũng cho kết quả dương tính với ma túy dạng cần sa.

