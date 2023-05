Hiện trường vụ cháy lớn thiêu rụi quán cháo gà ở Đồng Hới

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h45 sáng 21/5, vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại quán cháo gà Tùng Dương. Lúc xảy ra cháy, quán đang đóng cửa. Nhiều người dân đã phá cửa để chữa cháy nhưng bất thành. 5 phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, có nguy cơ cháy lan qua những nhà bên cạnh. Người dân đã gọi lực lượng chữa cháy. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. 3 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường, khẩn trương dập lửa, tránh cháy lan sang khu vực khác. Đến 10h15 cùng ngày, đám cháy tại quán cháo gà đã được dập tắt hoàn toàn, không lan qua những ngôi nhà bên cạnh. Theo thông tin ban đầu, sáng nay chủ quán có tới mở cửa để dọn dẹp. Đến khoảng 9h30, chủ quán đóng cửa để về nhà, đến gần 10h xuất hiện dấu hiệu có cháy. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn quán ăn, rất may không có thiệt hại về người Vụ việc đã thu hút nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi. Theo nhiều người dân, vụ cháy có thể do thời tiết quá nắng nóng và khả năng do chập điện. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy lớn ở ngôi nhà trên phố Hàng Mã, người dân hoảng sợ:

