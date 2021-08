Đã bắt được nghi phạm sát hại dã man nam tài xế taxi

Ngày 20/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết về thông tin người đàn ông sát hại dã man nam tài xế taxi. Cụ thể, sau 1 ngày điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ nam nghi phạm 34 tuổi để điều tra về hành vi Giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Trước đó, vụ sát hại dã man nam tài xế taxi xảy ra khoảng 16h chiều 19/8, tại khu vực đường quốc lộ 7B thuộc địa phận thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là một nam tài xế taxi được người dân phát hiện tử vong, trên người có vết thương ngay gần chiếc xe taxi có BKS: 37A - 506.XX đang đậu bên vệ đường. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định nam tài xế taxi này bị sát hại. Từ lời khai của nhân chứng, cơ quan điều tra xác định đối tượng nghi vấn có đặc điểm như mặc quần bò xanh, áo phông trắng, dáng người mập, cao khoảng 1,6m. Đối tượng sau khi gây án xong thì chạy bộ rời khỏi hiện trường, có khả năng có nhiều thương tích và vết máu trên người và quần áo. Hiện vụ sát hại dã man nam tài xế taxi đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>> Xem thêm video: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt | Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.