Đã bắt được kẻ sát hại người phụ nữ ở Thường Tín, Hà Nội

Đại tá Nguyễn Tiến Tần – Trưởng Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, các lực lượng Công an huyện phối hợp với phòng CSHS của Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng sát hại người phụ nữ, xảy ra ngày 8/1, tại xã Liên Phương.