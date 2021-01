Công nhân công ty than Khe Chàm bị đá rơi đè tử vong

Theo đó, vào khoảng 3h55 ngày 8/1, công nhân Vũ Ngọc T (SN 1980) là thợ khai thác bậc 4/5, Công ty than Khe Chàm thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, trong lúc đang khấu chống lò chợ 14.4 – 2 Vỉa 14.4 mức 170 + - 17 tại công trường khai thác 6, mỏ than Khe Chàm 3 đã bị đá rơi vào người.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, anh T được đưa đến bệnh viện đa khoa Cẩm Phả cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ảnh minh họa