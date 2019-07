Cựu thiếu úy tạt axit vợ sắp cưới khai lý do ra tay tàn độc

Trong phần xét hỏi sáng nay (19/7), vụ án cựu thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới, bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, từng là thiếu úy công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng) khai do phát hiện tin nhắn qua lại giữa vợ sắp cưới và một đồng nghiệp nam nên đã nảy sinh bực tức. Chính vì thế, bị cáo đã không kiềm chế cảm xúc gây nên hành động trên. (Ảnh Vietnamnet) Bị cáo này cho biết khoảng 1 tháng trước khi xảy ra vụ việc, Hải nhiều lần phát hiện V. và một người đàn ông nhắn tin tình cảm với nhau. Sau đó V. đề nghị chia tay nhưng không được bị cáo đồng ý. (Ảnh Vietnamnet) Hải khai, trong thời gian phát hiện sự việc, bị cáo nào bị ức chế về cảm xúc và nóng dận chi phối nên không kiểm soát được bản thân, dẫn đến việc mua a xit tạt vợ sắp cưới.(Ảnh Vietnamnet) Cũng theo bị cáo, khi phát hiện tin nhắn tình cảm của vợ sắp cưới, Hải đã 2 lần đánh V. Thời điểm trước khi gây án, Hải cho rằng mình còn yêu V. và muốn hai bên ngồi lại để nói rõ về chuyện tình cảm. (Trong ảnh là bố của bị hại - nguồn Vietnamnet) Theo tìm hiểu, nơi bán axit cho đối tượng Nguyễn Trương Nam Hải là Công ty cổ phần khoa học công nghệ Việt Mỹ nằm trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Công ty hoạt động từ tháng 5/2015, chuyên buôn bán hóa chất công nghiệp, hóa chất tẩy rửa… Theo kết luận điều tra của Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), loại hóa chất Hải sử dụng gây án là axit sulfuric (H2SO4) có nồng độ 78%. Loại hóa chất này khi tạt lên người sẽ làm bỏng da và tổn thương sâu vào cơ, xương. Khi PV đến doanh nghiệp trên hỏi mua axit thì được nhân viên nơi đây nhiệt tình tư vấn. Ở một diễn biến khác, hôm nay 19/7, TAND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, từng là thiếu úy công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng) về hành vi tạt axit vợ sắp cưới. Sau khi biết sự việc Nguyễn Trương Nam Hải mua axit để sử dụng vào mục đích xấu, công ty này đã kỷ luật nhân viên bán hàng bằng cách cho nghỉ việc. Trước đó Hải nói mua axit để mang về tẩy rửa sắt. Phiên tòa công khai, dự kiến diễn ra trong buổi sáng. Thiếu úy công an bị cáo buộc tạt axit vào vợ sắp cưới là chị Lê Thị Lan Vy (24 tuổi, cùng ngụ quận Thanh Khê). Nguyễn Trương Nam Hải và Lê Thị Lan Vy thời còn bên nhau. Vợ sắp cưới của đối tượng là người có nhan sắc. Theo cáo trạng, sau khi ký vào giấy hôn thú và tổ chức lễ ăn hỏi, Hải thường nóng giận vô cớ, ghen tuông, nhiều lần đánh đập cô gái 24 tuổi. Sợ hãi trước sự thay đổi của chồng sắp cưới, Vy muốn hủy hôn nhưng Hải không đồng ý. Hai người thường xảy ra tranh cãi. Hải hứa sẽ thay đổi nhưng Vy quyết tâm dừng lại. Vy kể: "Chỉ cần bạn bè tôi ai đó lên mạng xã hội khen tôi xinh hoặc trêu đùa là anh ấy liền nhắn tin đe doạ. Không dừng lại Hải còn đánh đập tôi nhiều lần khiến tôi cảm thấy bất an khi gần anh ta”. Bực tức vì chuyện này, Hải đến một cửa hàng mua axit rồi hẹn qua nhà Vy nói chuyện. Sáng 1/1/2019, Hải đến nhà vợ sắp cưới. Khi Vy vừa đến cầu thang, Hải lấy chai axit tạt lên người cô gái. Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng tay, chân và nửa khuôn mặt. Kết quả giám định thể hiện tỷ lệ thương tích là 46%. Cùng ngày, Nguyễn Trương Nam Hải bị bắt về tội Cố ý gây thương tích. Từ một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, Vy bị chồng sắp cưới là thiếu úy công an tạt axit khiến khuôn mặt biến dạng. Chị Trương Thị Phương Dung (trú Quảng Trị), người trực tiếp bán axit cho Hải, cho biết chị làm việc tại Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Mỹ từ tháng 11/2018. Hiện chị đã nghỉ việc tại công ty này. Chị Dung cho biết theo quy định của công ty, khi khách hàng lẻ đến hỏi mua hàng hóa, chị phải tư vấn chi tiết cho khách. “Từ khi tôi vào làm thì cứ có khách mua là bán chứ không quy định là không bán cho khách lẻ. Chỉ không được bán lẻ hóa chất được chiết từ can to ra” - chị Dung chia sẻ. Ngoài ra, Hải còn phải chịu phần trách nhiệm dân sự đối với nạn nhân. Cụ thể, trong vụ án này thì cô gái có thể yêu cầu được bồi thường do sức khỏe bị xâm phạm theo Điều 590 Bộ luật Dân sự. Dư luận đang mong chờ bản án đích đáng cho đối tượng tạt axit vợ sắp cưới. Ông Vũ (bố Vy) rất đau buồn sau sự việc. Ông cho biết, ban đầu không dám cho con gái soi gương vì sợ sốc. Những vết thương còn chi chít trên thân thể Vy, hằng ngày cào xé, đau đớn. Nhiều lúc Vy vẫn không thể lý giải nổi sao Hải có thể ra tay tàn độc đến vậy. Cô cho biết, sợ bố mẹ tốn kém chữa trị, khi ra viện cô sẽ lên chùa đi tu. Nhìn Vy, ai biết chuyện cũng xót thương cho cô gái. Bố Vy cho biết, con gái qua cơn nguy kịch là mừng lắm rồi. Nhưng thực sự đau lòng khi sự việc xảy ra. Vy thời điểm chưa bị tạt axit. Video: Xét xử thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới (Nguồn: Zing).

Trong phần xét hỏi sáng nay (19/7), vụ án cựu thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới, bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, từng là thiếu úy công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng) khai do phát hiện tin nhắn qua lại giữa vợ sắp cưới và một đồng nghiệp nam nên đã nảy sinh bực tức. Chính vì thế, bị cáo đã không kiềm chế cảm xúc gây nên hành động trên. (Ảnh Vietnamnet) Bị cáo này cho biết khoảng 1 tháng trước khi xảy ra vụ việc, Hải nhiều lần phát hiện V. và một người đàn ông nhắn tin tình cảm với nhau. Sau đó V. đề nghị chia tay nhưng không được bị cáo đồng ý. (Ảnh Vietnamnet) Hải khai, trong thời gian phát hiện sự việc, bị cáo nào bị ức chế về cảm xúc và nóng dận chi phối nên không kiểm soát được bản thân, dẫn đến việc mua a xit tạt vợ sắp cưới.(Ảnh Vietnamnet) Cũng theo bị cáo, khi phát hiện tin nhắn tình cảm của vợ sắp cưới, Hải đã 2 lần đánh V. Thời điểm trước khi gây án, Hải cho rằng mình còn yêu V. và muốn hai bên ngồi lại để nói rõ về chuyện tình cảm. (Trong ảnh là bố của bị hại - nguồn Vietnamnet) Theo tìm hiểu, nơi bán axit cho đối tượng Nguyễn Trương Nam Hải là Công ty cổ phần khoa học công nghệ Việt Mỹ nằm trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Công ty hoạt động từ tháng 5/2015, chuyên buôn bán hóa chất công nghiệp, hóa chất tẩy rửa… Theo kết luận điều tra của Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), loại hóa chất Hải sử dụng gây án là axit sulfuric (H2SO4) có nồng độ 78%. Loại hóa chất này khi tạt lên người sẽ làm bỏng da và tổn thương sâu vào cơ, xương. Khi PV đến doanh nghiệp trên hỏi mua axit thì được nhân viên nơi đây nhiệt tình tư vấn. Ở một diễn biến khác, hôm nay 19/7, TAND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, từng là thiếu úy công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng) về hành vi tạt axit vợ sắp cưới. Sau khi biết sự việc Nguyễn Trương Nam Hải mua axit để sử dụng vào mục đích xấu, công ty này đã kỷ luật nhân viên bán hàng bằng cách cho nghỉ việc. Trước đó Hải nói mua axit để mang về tẩy rửa sắt. Phiên tòa công khai, dự kiến diễn ra trong buổi sáng. Thiếu úy công an bị cáo buộc tạt axit vào vợ sắp cưới là chị Lê Thị Lan Vy (24 tuổi, cùng ngụ quận Thanh Khê). Nguyễn Trương Nam Hải và Lê Thị Lan Vy thời còn bên nhau. Vợ sắp cưới của đối tượng là người có nhan sắc. Theo cáo trạng, sau khi ký vào giấy hôn thú và tổ chức lễ ăn hỏi, Hải thường nóng giận vô cớ, ghen tuông, nhiều lần đánh đập cô gái 24 tuổi. Sợ hãi trước sự thay đổi của chồng sắp cưới, Vy muốn hủy hôn nhưng Hải không đồng ý. Hai người thường xảy ra tranh cãi. Hải hứa sẽ thay đổi nhưng Vy quyết tâm dừng lại. Vy kể: "Chỉ cần bạn bè tôi ai đó lên mạng xã hội khen tôi xinh hoặc trêu đùa là anh ấy liền nhắn tin đe doạ. Không dừng lại Hải còn đánh đập tôi nhiều lần khiến tôi cảm thấy bất an khi gần anh ta”. Bực tức vì chuyện này, Hải đến một cửa hàng mua axit rồi hẹn qua nhà Vy nói chuyện. Sáng 1/1/2019, Hải đến nhà vợ sắp cưới. Khi Vy vừa đến cầu thang, Hải lấy chai axit tạt lên người cô gái. Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng tay, chân và nửa khuôn mặt. Kết quả giám định thể hiện tỷ lệ thương tích là 46%. Cùng ngày, Nguyễn Trương Nam Hải bị bắt về tội Cố ý gây thương tích. Từ một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, Vy bị chồng sắp cưới là thiếu úy công an tạt axit khiến khuôn mặt biến dạng. Chị Trương Thị Phương Dung (trú Quảng Trị), người trực tiếp bán axit cho Hải, cho biết chị làm việc tại Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Mỹ từ tháng 11/2018. Hiện chị đã nghỉ việc tại công ty này. Chị Dung cho biết theo quy định của công ty, khi khách hàng lẻ đến hỏi mua hàng hóa, chị phải tư vấn chi tiết cho khách. “Từ khi tôi vào làm thì cứ có khách mua là bán chứ không quy định là không bán cho khách lẻ. Chỉ không được bán lẻ hóa chất được chiết từ can to ra” - chị Dung chia sẻ. Ngoài ra, Hải còn phải chịu phần trách nhiệm dân sự đối với nạn nhân. Cụ thể, trong vụ án này thì cô gái có thể yêu cầu được bồi thường do sức khỏe bị xâm phạm theo Điều 590 Bộ luật Dân sự. Dư luận đang mong chờ bản án đích đáng cho đối tượng tạt axit vợ sắp cưới. Ông Vũ (bố Vy) rất đau buồn sau sự việc. Ông cho biết, ban đầu không dám cho con gái soi gương vì sợ sốc. Những vết thương còn chi chít trên thân thể Vy, hằng ngày cào xé, đau đớn. Nhiều lúc Vy vẫn không thể lý giải nổi sao Hải có thể ra tay tàn độc đến vậy. Cô cho biết, sợ bố mẹ tốn kém chữa trị, khi ra viện cô sẽ lên chùa đi tu. Nhìn Vy, ai biết chuyện cũng xót thương cho cô gái. Bố Vy cho biết, con gái qua cơn nguy kịch là mừng lắm rồi. Nhưng thực sự đau lòng khi sự việc xảy ra. Vy thời điểm chưa bị tạt axit. Video: Xét xử thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới (Nguồn: Zing).