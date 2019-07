Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới xinh đẹp ra hầu tòa

TAND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết hôm nay (19/7) là ngày ngày xét xử Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, từng là thiếu úy công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng) về hành vi tạt axit vợ sắp cưới. Phiên tòa công khai, dự kiến diễn ra trong buổi sáng. Thiếu úy công an bị cáo buộc tạt axit vào vợ sắp cưới là chị Lê Thị Lan Vy (24 tuổi, cùng ngụ quận Thanh Khê). Theo cáo trạng, sau khi ký vào giấy hôn thú và tổ chức lễ ăn hỏi, Hải thường nóng giận vô cớ, ghen tuông, nhiều lần đánh đập cô gái 24 tuổi. Sợ hãi trước sự thay đổi của chồng sắp cưới, Vy muốn hủy hôn nhưng Hải không đồng ý. Hai người thường xảy ra tranh cãi. Hải hứa sẽ thay đổi nhưng Vy quyết tâm dừng lại. Vy kể: "Chỉ cần bạn bè tôi ai đó lên mạng xã hội khen tôi xinh hoặc trêu đùa là anh ấy liền nhắn tin đe doạ. Không dừng lại Hải còn đánh đập tôi nhiều lần khiến tôi cảm thấy bất an khi gần anh ta”. Bực tức vì chuyện này, Hải đến một cửa hàng mua axit rồi hẹn qua nhà Vy nói chuyện. Sáng 1/1/2019, Hải đến nhà vợ sắp cưới. Khi Vy vừa đến cầu thang, Hải lấy chai axit tạt lên người cô gái. Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng tay, chân và nửa khuôn mặt. Kết quả giám định thể hiện tỷ lệ thương tích là 46%. Cùng ngày, Nguyễn Trương Nam Hải bị bắt về tội Cố ý gây thương tích. Từ một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, Vy bị chồng sắp cưới là thiếu úy công an tạt axit khiến khuôn mặt biến dạng. Khắp cơ thể Vy không nơi nào không có sẹo do axit ăn mòn. Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), nhiều luật sư cho biết mức khung hình phạt dành cho bị cáo từ 5-10 năm tù. Ngoài ra, Hải còn phải chịu phần trách nhiệm dân sự đối với nạn nhân. Cụ thể, trong vụ án này thì cô gái có thể yêu cầu được bồi thường do sức khỏe bị xâm phạm theo Điều 590 Bộ luật Dân sự. Dư luận đang mong chờ bản án đích đáng cho đối tượng tạt axit vợ sắp cưới. Ông Vũ (bố Vy) rất đau buồn sau sự việc. Ông cho biết, ban đầu không dám cho con gái soi gương vì sợ sốc. Những vết thương còn chi chít trên thân thể Vy, hằng ngày cào xé, đau đớn. Nhiều lúc Vy vẫn không thể lý giải nổi sao Hải có thể ra tay tàn độc đến vậy. Cô cho biết, sợ bố mẹ tốn kém chữa trị, khi ra viện cô sẽ lên chùa đi tu. Nhìn Vy, ai biết chuyện cũng xót thương cho cô gái. Bố Vy cho biết, con gái qua cơn nguy kịch là mừng lắm rồi. Nhưng thực sự đau lòng khi sự việc xảy ra. Vy thời điểm chưa bị tạt axit.

