Cựu Hiệu trưởng xâm hại hàng loạt học sinh nam bị phạt 8 năm tù

(Kiến Thức) - Sáng 11/8/2020, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án thầy giáo Đinh Bằng My dâm ô hàng loạt nam sinh.

Đinh Bằng My (cựu Hiệu trưởng) là người đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với nam sinh tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Phiên tòa được xét xử kín, chỉ những người được Tòa án triệu tập mới được phép tham gia.

Bản án sơ thẩm đã bị gia đình các bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, tăng mức bồi thường đối với bị cáo Đinh Bằng My, đồng thời xem xét trách nhiệm hình sự của một số đối tượng liên quan có dấu hiệu đồng phạm với Đinh Bằng My trong vụ án này. Trong khi đó bị cáo Đinh Bằng My kháng cáo xin giảm hình phạt.

Tại phiên tòa sáng 11/8/2020 hôm nay, bị cáo Đinh Bằng My chỉ thừa nhận phạm tội Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, bị cáo không thừa nhận hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Bị cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt vì có nhiều công lao thành tích trong công tác.

Trong khi đó đại diện bị hại cho rằng bị cáo bị truy tố, xét xử với 2 tội danh là đúng và hình phạt đối với bị cáo tại Bản án hình sự sơ thẩm là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe do đó bị hại đề nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo. Đồng thời những thiệt hại về vật chất, tinh thần đối với bị hại là rất lớn do đó đề nghị tăng mức bồi thường về vật chất, tinh thần.