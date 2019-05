Cướp 3 khay vàng ngay trước mặt, nam thanh niên bị chủ tiệm khống chế

Theo thông tin bạn đầu, sự việc xảy ra khoảng 8h sáng, ngày 29/5, tại một tiệm vàng trên phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).



Vào khoảng thời gian trên, nhân viên cùng chủ tiệm vàng đang bày hàng ra để bán. Khi 3 khay đựng vàng vừa được nhân viên cửa hàng lấy từ trong tủ đặt lên khu vực quầy kính thì bất ngờ một nam thanh niên đi từ bên ngoài vào ôm luôn để quay ra cửa. Nhanh chóng, đối tượng đã bị một số người khống chế.

“Lúc đấy tôi vừa đi ăn sáng về đến cửa, bất ngờ thấy sự việc nên lao vào hỗ trợ”, anh H. - một người làm việc cho tiệm vàng , kể lại.

Theo anh H. số vàng mà đối tượng đã ôm trọn trong tay gồm 3 khay nhẫn cưới, tương đương 126 chỉ vàng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Rất nhiều người dân đã đến xem sự việc.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo công an phường Hàng Bạc xác nhận thông tin trên và cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, tổ công tác của công an phường đã tới hiện trường phối hợp cùng người dân bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở công an phường để điều tra xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, đối tượng có biểu hiện ngáo ngáo. Hiện, vẫn đang được xác minh danh tính.