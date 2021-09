Cưỡng chế xét nghiệm COVID-19 ở Bình Dương: Dân không chấp hành… đáng lên án

Tối ngày 29/9, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch TP Thuận An (Bình Dương) đã họp về vụ việc cưỡng chế người phụ nữ đi xét nghiệm tại khu chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú. Theo đó, tỉnh Bình Dương thống nhất sẽ kiểm điểm, phê bình ông Võ Thanh Quan, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú. Ông Võ Thanh Quan đã nóng vội trong việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng mà dẫn đến hành động cưỡng chế chị Hoàng Thị Phương Lan đi xét nghiệm không đúng quy trình, chưa khéo léo, gây phản cảm.(Ảnh: TTXVN). Trước đó, ông Quan đã xin lỗi bà Lan và cho biết bản thân ông đã hơi nóng vội về việc cho người phá khóa, cưỡng chế bà đi xét nghiệm. Do lo lắng cho sức khỏe của người dân khi chung cư đã phát hiện 2 ca dương tính với nCoV nên mới phải dùng biện pháp phá khóa cửa, xông vào nhà cưỡng chế. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Thuận An cũng đã đề nghị xử phạt bà Lan về hành vi không chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh để răn đe. Bà Lan được cho là có vi phạm, nếu hợp tác với lực lượng chức năng sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 28/9 tại Chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú (TP Thuận An). Thời điểm đó, phường Vĩnh Phú thực hiện test diện rộng toàn địa bàn, tránh để sót F0 trong cộng đồng với mục tiêu lấy mẫu đạt 98 - 100% dân số khu vực được test để công bố xanh hóa các khu vực. Thời điểm tổ lấy mẫu đang làm việc tại chung cư Ehome 4, ông Quan cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, nhận được tin báo từ Ban Quản lý chung cư Ehome 4 về trường hợp một phụ nữ không chấp hành nên đã nhanh chóng đến giải quyết vụ việc. Khi đoàn tới nơi, bà Lan được vận động, mời ra ngoài lấy mẫu nhiều lần nhưng không chịu hợp tác nên Đoàn công tác đã nhờ một thợ mở khóa đến mở cửa rồi đưa người này ra ngoài test. Rất may là bà Lan có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm quy định về phòng, chống dịch và lắp đặt lại khóa cửa phòng. Bà Hoàng Phương Lan (người bị cưỡng chế) khi trao đổi với báo chí cho biết, lúc bị đoàn kiểm tra ập vào nhà, bà có nói với đoàn là đang bận làm việc online. Lâu nay gia đình ở trong nhà, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai nên không muốn đi xét nghiệm cộng đồng. Việc cảnh sát phá cửa vào nhà khống chế bà đi xét nghiệm là sai. Ông Võ Thanh Quan, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú cho biết, sáng 28/9, nhận được thông tin của Ban quản lý chung cư Ehome 4 về trường hợp khóa cửa, không chịu xét nghiệm COVID-19. Hầu hết người dân đã xét nghiệm xong chỉ còn bà Lan, trong khi đó sáng cùng ngày, lượng y tế đã phát hiện 2 ca F0 nên ông rất lo lắng. Do đó, ông đề nghị cán bộ cảnh sát khu vực gõ cửa gọi bà Lan ra xét nghiệm và nói rõ bên ngoài hiện không còn ai, chỉ chờ mình bà. Tuy nhiên, bà Lan đóng cửa, không hợp tác, do đó đã mời thợ khóa đến mở cửa và đưa bà Lan đi xét nghiệm, đồng thời lập biên bản vụ việc. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, vụ việc bà Hoàng Thị Phương Lan bị áp giải đưa ra ngoài sân xét nghiệm COVID-19 là rất đáng lên án bởi ý thức không chấp hành phòng chống dịch vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng theo yêu cầu của cơ quan y tế. Trong tình trạng cấp bách phòng chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Tỉnh Bình Dương, Thành phố Thuận An thì việc cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch thì có thể sẽ phải chịu sự cưỡng chế của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Luật sư Thơm đánh giá, bán thân các lực lượng thực thi nhiệm vụ không có mâu thuẫn, thù oán gì với bà Lan nên việc cưỡng chế áp giải người phụ nữ này ra ngoài sân chung cư để test COCID-19 cũng vì sức khỏe của bà Lan và cộng đồng dân cư. Ngoài ra, theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, người nào không chấp hành yêu cầu thực hiện xét nghiệm để giám sát bệnh truyền nhiễm của cơ quan chức năng, sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video Bình Dương xin lỗi công khai người bị cưỡng chế xét nghiệm. Nguồn: Truyền hình Thông tấn.

