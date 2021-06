Từ 16h ngày 22/6 đến rạng sáng 23/6, cuộc tầm soát COVID-19 quy mô lớn nhất TP.HCM trong đợt dịch thứ 4 diễn ra tại quận Bình Tân. Cơ quan y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khẩn cho 243.533 người dân ở 4 phường An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B. Quận Bình Tân đã thiết lập vùng phong tỏa 14 ngày theo chỉ đạo của UBND TP.HCM đối với khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc. Cuộc tầm soát này nhằm truy vết khẩn các ca bệnh trên địa bàn. Quận Bình Tân có 35 điểm lấy mẫu. Trong đó, phường An Lạc A có 4 điểm lấy mẫu, phường Bình Trị Đông có 11 điểm lấy mẫu, phường Bình Hưng Hòa A có 20 điểm và phường Bình Hưng Hòa B tổ chức lấy mẫu tại 10 điểm. Ngành y tế thực hiện theo phương thức lấy 5 mẫu gộp. Thay vì xét nghiệm từng người, các mẫu từ nhiều cá nhân cùng gia đình sẽ được trộn lẫn và kiểm tra trong lần duy nhất. Nếu cho kết quả dương tính, từng người trong nhóm sẽ được kiểm tra riêng. Buổi lấy mẫu có sự tham gia của Trung tâm Y tế quận Bình Tân, lực lượng từ trạm y tế của 4 phường và sự hỗ trợ, chi viện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC). Trong ảnh là tổ lấy mẫu cho người dân phường Bình Hưng Hòa A, tại trường Tiểu học Bình Trị 1. Sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM phụ trách nhập thông tin người dân tới lấy mẫu xét nghiệm. Hà My, nhân viên y tế (khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM), được điều động hỗ trợ cuộc tầm soát này. "Tôi cùng các đồng nghiệp có mặt ở đây từ đầu giờ chiều và làm tới rạng sáng hôm sau", Hà My nói. Người dân tham gia buổi tầm soát COVID-19 theo thông báo được gửi đến từng nhà. Quá nửa đêm, buổi lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân vẫn tiếp tục diễn ra. Sau 27 ngày bùng phát dịch COVID-19, tình hình tại TP.HCM còn phức tạp với nhiều bệnh nhân chưa rõ nguồn lây. Các trường hợp này tiếp tục lây nhiễm cho người tiếp xúc gần tạo thành cụm lây nhiễm phức tạp, liên quan nhiều người, nhiều địa điểm.

