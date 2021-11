Cụ ông 72 tuổi kêu cứu bị chiếm nhà: Quận Hà Đông “thúc” Công an xử lý

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty luật Đại Nam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: “Nhà ở của công dân là bất khả xâm phạm. Việc nhóm người lạ mặt liên tiếp có hành vi tấn công, xâm phạm vào nơi ở là có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, việc thu giữ, đập phá tài sản là hành vi phạm tội hủy hoại tài sản."

Luật sư Tuấn nói thêm: "Từ những diễn biến thực tế (các đối tượng 3 lần tấn công nhà ông Đát) và ông phải cầu cứu cơ quan công an đến can thiệp. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Hà Đông) cần sớm vào cuộc, xác minh làm rõ. Vụ việc có các dấu hiệu phạm tội phải khởi tố hình sự để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ quyền lợi của người dân và răn đe, trừng trị các đối tượng côn đồ, cố tình vi phạm pháp luật”.