Cụ bà Việt Nam cao tuổi nhất thế giới và cuộc sống đơn giản cuối đời

Tháng 4/2015, cụ Nguyễn Thị Trù được Hiệp hội Kỷ lục thế giới (World Record Association - WRA) công nhận là Cụ bà cao tuổi nhất thế giới. Cụ Trù có cuộc sống đơn giản, cụ khoẻ mạnh đến cuối đời khi vẫn chủ động sinh hoạt hàng ngày. Tính tới thời điểm đó, cụ đã thượng thọ 121 tuổi và là một trong những người sống thọ nhất Thế giới. Theo giấy CMND của cụ Trù do Công an tỉnh Long An cấp ngày 25/7/1979, cụ sinh năm 1893, quê ở H.Cần Giuộc, tỉnh Long An. Bà Nguyễn Thị Ba (75 tuổi, con dâu sống cùng cụ Trù) kể, trong cuộc sống hằng ngày, cụ Trù luôn yêu thương con cháu, không bao giờ đố kỵ, ganh ghét một ai. Cụ Nguyễn Thị Trù có 11 người con (chỉ 2 người còn sống), 20 người cháu, 20 người chắt và 30 người chít. Với cụ Trù, cuộc sống chỉ cần đủ ăn, đủ mặc là được. Khi sức khỏe không cho phép nữa, cụ Trù ở nhà chăm sóc cháu chắt và đi lễ chùa ở gần nhà. Mặc dù không biết chữ nhưng cụ Trù hay đọc thơ và hát đồng dao cho cháu chắt nghe. Theo lời bà Ba, khi còn khỏe, cụ Trù suốt ngày ở ngoài đồng chăm lo cho vài công ruộng, đến bữa thì cụ lại hì hụi cơm nước cho cả nhà. Tổ chức Kỷ lục VN (Vietkings), cho biết vào năm 2011 Vietkings tổ chức Hành trình S 100 - Bách niên trường thọ nhằm tìm kiếm, giới thiệu những cụ ông, cụ bà trên 100 tuổi tại Việt Nam. Cụ Trù qua đời vào năm 2016 hưởng thọ 123 tuổi.

