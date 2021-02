Cty Thịnh Vượng 66 xây dựng trái phép bị xử phạt hành chính

Liên quan vụ việc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thịnh Vượng 66 (công ty Thịnh Vượng 66) chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhưng đã tự ý san nền hàng nghìn m2, xây hàng loạt công trình Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66 trái phép, mới đây, UBND TP Hải Dương đã xử phạt hành chính doanh nghiệp này.



Theo đó, ông Tăng Văn Quản, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Dương đã ký quyết định 469 xử phạt hành chính công ty Thịnh Vượng 66 với số tiền 40 triệu đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66.

Cụ thể, công ty Thịnh Vượng 66 đã triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình với diện tích xây dựng như nhà điều hành 20m x10m, căng tin 9,5m x4,5m chưa lợp mái, nhà ăn + nhà bảo vệ 9,5m x 6,5m, phòng học 40m x 8,5m đã lợp mái và làm sân, đường khu tập sát hạch lái xe trên khu đất quy hoạch xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66 tại địa bàn xã An Thượng.

Các hạng mục công trình trên xây dựng không có giấy phép mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Cùng với mức phạt 40 triệu đồng, UBND TP Hải Dương yêu cầu trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, công ty Thịnh Vượng 66 phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Hết thời hạn trên, công ty không xuất trình được giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định. Sau khi được cấp giấy phép xây dựng, tổ chức vi phạm phải tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép được cấp thì mới được thi công xây dựng.

Trước đó, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Bắc - Chủ tịch UBND xã An Thượng xác nhận công ty Thịnh Vượng 66 dù chưa đủ thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng nhưng đã triển khai thi công hàng loạt công trình Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66.

Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết, ngày 27/11/2020, cán bộ xã đã lập biên bản làm việc tại công trường dự án Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66. Do chưa đủ hồ sơ pháp lý, UBND xã An Thượng đã yêu cầu doanh nghiệp này dừng mọi hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không chấp hành yêu cầu của UBND xã An Thượng. Ông Vũ Văn Bắc cho biết thêm, phần diện tích đất công điền của UBND xã hiện đang làm thủ tục thu hồi đất.

