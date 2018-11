CSGT đối đầu với tên cướp cầm mã tấu và cái kết bất ngờ

Những ngày qua, trên mạng xã hội (Facebook) lan truyền bộ ảnh ấn tượng của một nhiếp ảnh gia người nước ngoài chụp 11 năm trước tại TP.HCM. Bộ ảnh ghi lại cảnh một Thiếu úy CSGT đối diện nghi can cướp giật dọa cắt cổ tự tử. (Ảnh Dave MacMillan). Thiếu úy CSGT năm xưa là anh Nguyễn Đăng Thanh (34 tuổi), hiện là Đại úy, công tác tại Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM). PV Kiến Thức đã nghe anh Thanh kể lại giây phút “đấu trí” với tên cướp hơn 10 năm trước. (Ảnh Vũ Sơn)

“Vụ việc xảy ra vào giữa trưa tháng 11/2007, lúc đó tôi mang hàm thiếu úy, công tác tại Đội CSGT số 1 (nay là Đội CSGT Bến Thành. Trong lúc đang tuần tra trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, tôi và đồng đội phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy hiệu wave cướp giật chiếc ĐTDĐ của một cô gái”, Đại úy Thanh nhớ lại. (Ảnh Dave MacMillan) Theo anh Thanh, lúc đó anh và đồng đội đã quyết đuổi theo để bắt bằng được 2 tên cướp. Phát hiện bị truy đuổi, 2 đối tượng phóng xe với tốc độ nhanh qua nhiều tuyến đường nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, khi đến đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1 thì chúng bị 2 chiến sĩ Công an áp sát khiến té ngã. (Ảnh Dave MacMillan) Ngay lập tức, một tên bị đồng đội anh Thanh cùng người dân khống chế bắt giữ, đối tượng còn lại cầm mã tấu (loại dao tự chế) rơi ra từ yên xe máy bỏ chạy bộ vào con hẻm gần đó. (Ảnh Dave MacMillan) Quyết không cho tội phạm tẩu thoát và dù đối tượng liên tục dí dao đe dọa, anh Thanh vẫn cương quyết bắt cho bằng được tên cướp. Chạy đến cuối hẻm là đường cùng, tên cướp quỳ xuống đất, dọa cắt cổ tự tử nếu CSGT xông vào. (Ảnh Dave MacMillan) "Trước tình huống nguy hiểm cho chính bản thân đối tượng, tôi đã dùng lời lẽ thiệt hơn thuyết phục; đồng thời hứa sẽ bảo đảm an toàn trong khi phía trước có rất đông người dân đang phẫn nộ vì hành vi của tên cướp”, Đại úy Thanh kể lại. (Ảnh Dave MacMillan) Trước những lời lẽ đầy tình người cũng như sự cương quyết của thiếu úy CSGT 23 tuổi, tên cướp đã được thuyết phục, bỏ dao xuống và đưa 2 tay để CSGT khống chế bàn giao công an địa phương. (Ảnh Dave MacMillan) Thiếu úy CSGT khống chế, đưa tên cướp ra khỏi hẻm để bàn giao lực lượng Công an địa phương. Lúc này, một số người quá khích lao vào định tấn công tên cướp nhưng Thiếu úy Thanh đã ra sức ngăn cản, bảo đảm an toàn cho đối tượng. (Ảnh Dave MacMillan) Toàn bộ vụ việc đã được ông Dave MacMillan, một nhiếp ảnh gia người Úc chứng kiến ghi lại khi người đàn ông này đang có chuyến du lịch TP.HCM. (Ảnh Dave MacMillan) Mới đây, vị nhiếp ảnh gia đã đưa những hình ảnh đầy ấn tượng, cùng dòng trạng thái với nội dung: Đây là “người hùng” đã “cứu sống” một tên tội phạm. Được biết, ngoài “phi vụ” bắt cướp nói trên, suốt 15 năm làm CSGT, anh Thanh cùng đồng đội cũng đã nhiều lần trực tiếp truy đuổi, khống chế bắt cướp và gián tiếp hỗ trợ nhiều lực lượng khác tham gia bắt cướp. (Ảnh Dave MacMillan - Vũ Sơn).

