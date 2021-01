Hà Nội rét sâu, học sinh co ro đi học, phụ huynh đốt lửa sưởi ấm

Tại Hà Nội, không khí lạnh gây rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ. Theo ghi nhận sáng nay (8/1), trời cực lạnh, người dân co ro đi làm từ sáng sớm. Nhiều học sinh ở Hà Nội đi học muộn trong tình trạng lạnh rét Phụ huynh tất bật đưa con nhỏ đi học trong thời tiết lạnh buốt Theo quy định ở một số Sở GDĐT, nếu nhiệt độ dưới 10 độ C thì học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ. Tương tự, nếu nhiệt độ dưới 7 độ C thì học sinh THCS và THPT được nghỉ Do đó, căn cứ vào tình hình thực tế, các tỉnh thành trên cả nước sẽ lên kế hoạch phù hợp, rất có thể sẽ cho học sinh nghỉ học tránh rét cũng như để đảm bảo sức khoẻ. Tuy nhiên, trong sáng nay tại Hà Nội chưa có trường học nào thông báo cho học sinh nghỉ Đợt rét đậm, rét hại lần này chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu từ đêm 7/1 đến ngày 10/1, trời rét, ẩm, nhiệt độ ban đêm và ban ngày đều thấp, trời không có nắng. Ngay trong sáng nay, hiện tượng băng tuyết đã xuất hiện ở vùng núi cao thuộc Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng Giai đoạn thứ 2 từ ngày 11 đến ngày 13/1, không khí lạnh được tăng cường thêm nhưng sẽ chuyển sang trạng thái rét khô, ban đêm nhiệt độ thấp, rét buốt, ban ngày nắng, nhiệt độ cao nên cảm giác không rét bằng giai đoạn đầu Do quá lạnh, nhiều người dân buộc phải mặc áo mưa để hạn chế sự khắc nghiệt của thời tiết Tại các quán nước vỉa hè Hà Nội, những chậu lửa sưởi ấm không thể thiếu Những người lao động chân tay liên tục phải đốt lửa để sưởi ấm vì thường xuyên đứng ngoài đường chờ việc Người già và trẻ nhỏ nên cẩn thận, giữ gìn sức khỏe đề phòng tác hại của thời tiết rét buốt

