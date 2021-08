Công an truy tìm đại gia Ngân “gốm” bị tố lừa đảo

Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Gia Lâm đã phát thông báo truy tìm bà Đỗ Thị Kim Ngân (SN 1985, trú tại Thôn 4, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, thường được gọi là Ngân "gốm") để làm rõ về đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo, bà Đỗ Thị Kim Ngân thường livetream trên mạng xã hội, để bán sản phẩm gốm và các mặt hàng khác với giá rẻ hơn so với thị trường. Đáng chú ý, bà Ngân còn dùng việc bán hàng để kêu gọi cứu trợ thiên tai, vùng kinh tế khó khăn. Sau khi những người mua hàng chuyển tiền cho bà Ngân thì bị chặn số liên lạc, chặn Zalo, Facebook. Tiếp nhận đơn tố giác, Công an huyện Gia Lâm đã nhiều lần triệu tập bà Đỗ Thị Kim Ngân đến làm việc nhưng bà không có mặt tại địa phương, không đến làm việc theo yêu cầu. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm chưa xác định được bà Ngân đang ở đâu, làm gì. Bà Đỗ Thị Kim Ngân được nhiều người sử dụng mạng xã hội biết đến từ cuối năm 2019 với đoạn clip ghi cảnh vừa say xỉn vừa tham gia giao thông với tốc độ cao. Theo nội dung đoạn clip, bà Ngân liên tục gào thét, khóc lóc và thách thức cơ quan công an. Bà Ngân thách thức: "Đâu, không có ai ra đây cho tao đâm? Tính mạng chúng mày mấy trăm triệu, một tỷ chứ gì. Chúng mày đáng gì, vài đồng bọ…", gây bức xúc cửa dư luận thời điểm bấy giờ. >>>>> Xem thêm video: Truy tìm đối tượng giết tài xế taxi tại Mỹ Đình, Nguồn: VTV 24.

Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Gia Lâm đã phát thông báo truy tìm bà Đỗ Thị Kim Ngân (SN 1985, trú tại Thôn 4, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, thường được gọi là Ngân "gốm") để làm rõ về đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo, bà Đỗ Thị Kim Ngân thường livetream trên mạng xã hội, để bán sản phẩm gốm và các mặt hàng khác với giá rẻ hơn so với thị trường. Đáng chú ý, bà Ngân còn dùng việc bán hàng để kêu gọi cứu trợ thiên tai, vùng kinh tế khó khăn. Sau khi những người mua hàng chuyển tiền cho bà Ngân thì bị chặn số liên lạc, chặn Zalo, Facebook. Tiếp nhận đơn tố giác, Công an huyện Gia Lâm đã nhiều lần triệu tập bà Đỗ Thị Kim Ngân đến làm việc nhưng bà không có mặt tại địa phương, không đến làm việc theo yêu cầu. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm chưa xác định được bà Ngân đang ở đâu, làm gì. Bà Đỗ Thị Kim Ngân được nhiều người sử dụng mạng xã hội biết đến từ cuối năm 2019 với đoạn clip ghi cảnh vừa say xỉn vừa tham gia giao thông với tốc độ cao. Theo nội dung đoạn clip, bà Ngân liên tục gào thét, khóc lóc và thách thức cơ quan công an. Bà Ngân thách thức: "Đâu, không có ai ra đây cho tao đâm? Tính mạng chúng mày mấy trăm triệu, một tỷ chứ gì. Chúng mày đáng gì, vài đồng bọ…", gây bức xúc cửa dư luận thời điểm bấy giờ.