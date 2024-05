Công an TP HCM truy nã cựu Trưởng phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã bị can Đỗ Trung Học, cựu Trưởng phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam do có hành vi “Nhận hối lộ”.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, bị can Đỗ Trung Học đã nhiều lần nhận hối lộ của đăng kiểm viên. Sau khi nhận tiền, bị can Học đã cấp thông báo năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa cho 38 xưởng đóng tàu ở tỉnh Long An.

Các thông báo này được công an xác định, là không đúng, không đủ điều kiện theo quy định, hồ sơ được lập và hiện trạng cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức không phù hợp. Tuy nhiên, bị can Học vẫn ký xét duyệt và trình ký cấp thông báo cho đăng kiểm viên, để hưởng lợi cá nhân số tiền gần 3 tỷ đồng.

Đỗ Trung Học, cựu Trưởng phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Công an TP HCM khuyến cáo, người dân khi phát hiện bị can Đỗ Trung Học có quyền bắt và giải tới công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất; tố giác, báo cho cơ quan công an gần nhất, hoặc liên hệ với Công an TP HCM tại địa chỉ số 268 đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM).

Trước đó, ngày 24/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã chuyển bản kết luận điều tra và toàn bộ hồ sơ với hơn 300.000 bút lục đến Viện KSND TPHCM để đề nghị truy tố 254 bị can về 11 tội danh liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm.

Hồ sơ vụ án hơn 300.000 bút lục

Các bị can bị khởi tố là lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam; lãnh đạo các Phòng trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, như: Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam); Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam), Nguyễn Vũ Hải (Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam), Trần Anh Quân (Quyền Trưởng Phòng kiểm định xe cơ giới), Đỗ Trung Học (nguyên Trưởng Phòng tàu sông), Bùi Quốc Hưng (Trưởng Phòng Tàu sông) cùng nhiều Giám đốc, Phó Giám đốc các Chi cục, Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước.

Trong đại án tiêu cực ngành đăng kiểm, cơ quan chức năng đã thu hồi, tạm giữ và các bị can giao nộp khắc phục tổng cộng hơn 43 tỷ đồng và 118.800 USD cùng nhiều tài sản có liên quan khác.