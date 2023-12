Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Ngày 30/10, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hiện trường vụ phá rừng tại vị trí khoảnh 13, tiểu khu 103 thuộc bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Theo đó, các đơn vị chức năng tập trung phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các lực lượng để bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi phá rừng trái phép, nhất là số đối tượng đầu nậu, các đối tượng cầm đầu và hành vi tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, hủy hoại rừng.

Làm tốt công tác tuyên truyền, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng đến người dân, nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về quản lý, bảo vệ rừng, người dân sống ven rừng nhằm nâng cao nhận thức; phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng tổ chức lực lượng thường xuyên tiến hành kiểm tra, truy quét, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng.

Ngày 25/11, Công an huyện Sìn Hồ phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Sìn Hồ, chính quyền địa phương tiến hành tuần tra, kiểm soát phát hiện tại vị trí khoảnh 13, tiểu khu 103 thuộc bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu phát hiện 1 khúc gỗ nghiến đã bị xẻ lấy đi một phần, khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường là 0,5m3; 3 cây gỗ thông thường bị chặt hạ, gỗ còn lại tại hiện trường là 0,293m3.

Nhiều cây gỗ lớn đã bị kẻ xấu chặt hạ.

Lực lượng phối hợp đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ nói trên để tập trung điều tra truy xét, củng cố các tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng chặt phá rừng trái phép. Tội hủy hoại rừng như chặt phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho đời sống xã hội là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh Lai Châu đề nghị người dân mạnh dạn lên án, tố giác những hành vi huỷ hoại rừng nói chung, vụ huỷ hoại rừng tại tiểu khu 103 thuộc bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ nói riêng để cơ quan CSĐT kịp thời điều tra, xử lý. Có thể gửi tố giác trực tiếp tới Trưởng phòng CSKT Công an tỉnh ĐT 091 5528222 hoặc Trưởng Công an huyện Sìn Hồ ĐT 097 8717111. Thông tin được đảm bảo bí mật, nếu tin có giá trị sẽ được khen thưởng xứng đáng.