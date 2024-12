Công an phát hiện cơ sở kinh doanh khai thác nước ngầm trái phép

Ngày 17/12, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Thương mại Linh Hải đóng trên địa bàn thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội do ông Nguyễn Văn Bắc làm Giám đốc, có hành vi khai thác trái phép tài nguyên nước nằm dưới đất trong khuôn viên đất do Công ty quản lý để sản xuất nước sinh hoạt và đóng chai, đóng bình phục vụ kinh doanh.

Lực lượng Công an làm rõ các sai phạm tại Công ty TNHH Thương mại Linh Hải.

Qua công tác trinh sát và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong một thời gian dài, Tổ Công tác của Cục Cảnh sát PCTP về môi trường phát hiện Công ty TNHH Thương mại Linh Hải có 4 giếng khoan để hút nước từ dưới đất (hiện đang sử dụng 3 giếng, 1 giếng đã dừng hoạt động từ năm 2023) với công suất khai thác mỗi giếng 10m3/giờ để làm nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt và nước đóng chai, đóng bình.

Theo đó, nước sau khi khai thác được bơm vào 3 bồn chứa với dung tích 10m3 mỗi bồn, sau đó nước được bơm về bồn lọc thô để xử lý. Nước sau lọc thô được chia thành 02 đường ống, một đường ống được bơm đi để bán phục vụ sinh hoạt cho khoảng 100 hộ dân tại thôn Hà Xá và tổ dân phố Văn Giang, thị trấn Đại Nghĩa và một đường ống chạy dài gần 2.000m dưới đồng ruộng đến đầu vào là khu vực Nhà Tang lễ của Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức với mục đích bán cho bệnh viện sử dụng.

Ngoài ra, nước sau lọc thô còn sử dụng lọc tinh (lọc RO) để sản xuất nước đóng chai, đóng bình. Thống kê sơ bộ tại kho của Công ty, số lượng nước đóng chai, bình có 448 bình trắng, 400 bình xanh loại 20l; 18.720 chai nước loại 350ml với các nhãn mác khác nhau như: Kenko, Aquamax, Luxury… Tại thời điểm kiểm tra, công ty đang hoạt động khai thác, sản xuất nước, tại xưởng sản xuất các công nhân đang tiến hành xúc rửa và nạp bình nước đóng chai, đóng bình và có 01 xe tải loại 01 tấn đang vận chuyển nước đóng bình lên xe để mang đi tiêu thụ.

Quá trình đấu tranh ban đầu, ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty xác nhận từ năm 2007 đến nay Công ty chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước dưới đất. Hiện Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ những sai phạm của Công ty TNHH Thương mại Linh Hải để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thông qua vụ việc trên, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an các địa phương rà soát, chấn chỉnh và phát hiện xử lý nghiêm các Công ty, cơ sở kinh doanh có hành vi khai thác nước ngầm không đúng quy định của pháp luật…