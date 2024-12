Bố đẻ, chú ruột đánh bé gái ở Hải Dương có bị xử lý?

Diễn biến mới nhất vụ nữ sinh 17 tuổi bị bố và chú ruột đánh xảy ra tại Hải Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh (Hải Dương) đã làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc, tổ chức giám định thương tích của cháu M.A để xử lý nghiêm đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 9/12, tại nhà ông D.V.T (SN 1959, KDC Trại Nẻ, phường An Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), cháu M.A (SN 2007, là cháu ngoại ông T) bị bố đẻ là anh Mạc Văn Huy và chú ruột là Mạc Văn Hưng dùng tay tát nhiều cái vào mặt. Qua khám chữa tại cơ sở y tế xác định, cháu M.A chỉ bị bầm tím vùng mặt, mi mắt bên trái.

Cháu M.A khi khám chữa tại cơ sở y tế.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc phân chia tài sản sau ly hôn giữa anh Mạc Văn Huy với chị Dương Thị Phượng (mẹ đẻ cháu M.A) hiện đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Cháu M.A đang sinh sống với bố, nghĩ rằng bố và ông nội đã chèn ép mẹ đẻ mình nên chiều ngày 9/12, cháu M.A sử dụng tài khoản Zalo nhắn tin chửi bới, xúc phạm ông nội.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, dù bất kỳ lý do, nguyên nhân nào, hành vi đánh, bắt giữ một đứa trẻ chưa thành niên là việc làm sai trái, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Với thông tin vụ việc như trên và nội dung clip mẹ cháu bé đăng tải lên mạng xã hội, có căn cứ để cơ quan chức năng tiến hành thủ tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ đối với 2 người đàn ông đã có hành vi hành hung cháu bé.

Theo luật sư Cường, đánh, bắt giữ cháu bé khi không có thẩm quyền, không có chức năng là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thông tin bước đầu từ phía cơ quan chức năng và những hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, sự việc này là rất nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên. Trong đó, sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với cháu bé và làm rõ các tình tiết khác để xem xét về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, đây là mâu thuẫn trong gia đình xuất phát từ một vụ việc ly hôn của mẹ cháu bé. Đáng lẽ ra những vấn đề này không nên có sự can thiệp từ phía hai bên gia đình nội ngoại. Việc kết hôn, ly hôn là quyền cơ bản của công dân, pháp luật Việt Nam quy định tự do hôn nhân trong đó có tự do kết hôn và tự do ly hôn theo quy định của pháp luật. Với những tranh chấp về tài sản khi ly hôn, thẩm quyền thuộc về tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự. Những người họ hàng, anh em, những người trong gia đình hai bên tham gia vào vụ việc ly hôn của hai vợ chồng là điều không nên và không có thẩm quyền.

Việc cháu bé sử dụng tài khoản Zalo nhắn tin chửi bới, xúc phạm ông nội, đó là vấn đề vi phạm đạo đức. Hành vi của cháu bé cũng có một phần trách nhiệm của người lớn khi đưa ra các giải pháp giải quyết mâu thuẫn không hợp lý, và đặc biệt là lôi cháu bé và câu chuyện của bố mẹ cháu.

Tuy nhiên, dù cháu bé có hành vi xúc phạm những người trong gia đình, cũng không phải là căn cứ cho phép sử dụng bạo lực để đánh đập, hành hung cháu bé. Pháp luật nghiêm cấm việc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Cháu bé là người chưa thành niên, tuy nhiên có quyền tự do cư trú, tự do thân thể. Những người là chú, họ hàng của cháu bé, kể cả trường hợp là ông nội của cháu bé cũng không được phép áp đặt, can thiệp vào việc cháu ở với ai, sinh sống ở đâu.

Chính vì vậy, hành vi cưỡng ép, bắt buộc cháu bé rời khỏi nhà ông ngoại là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội bắt, giữ người trái pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi này để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm trọng hơn, bố đẻ và chú ruột cháu còn có hành vi liên tục tác động vật lý vào vùng đầu, vùng mặt, cầm tóc kéo lê cháu bé một cách tàn nhẫn. Hành vi đánh đập hành hùng cháu bé như vậy là vi phạm pháp luật, có tính chất côn đồ. Do đó, nếu cháu bé có tỷ lệ thương tích dù vài % cũng có thể xử lý hình sự những người này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc, đặc biệt là có những giải pháp phòng ngừa để bảo vệ tính mạng sức khỏe cho cháu bé, tiến hành trưng cầu giám định thương tích để làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp lý của những người đàn ông có trong clip.

Sự việc này một lần nữa cho thấy vấn đề nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhiều người hiện nay là chưa tốt. Chỉ vì nóng giận, ích kỷ, thiếu hiểu biết pháp luật mà sẵn sàng xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể của người khác, gây bức xúc trong dư luận.

Vấn đề hôn nhân và tự do hôn nhân chưa được ghi nhận và đề cao, những hành vi can thiệp trái pháp luật vào đời sống riêng tư, quan hệ hôn nhân của người khác cũng là những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn gia đình, căng thẳng không có lối thoát khiến cho hôn nhân tan vỡ.

