Điểm danh loài động vật quý hiếm đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

1. Đồi Mồi (Hawksbill Turtles): Loài động vật này sống chủ yếu ở các vùng biển nhiệt đới. Chúng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do săn bắt, lấy trứng, và sử dụng mai. Đồi mồi từng phổ biến ở vùng biển Việt Nam. 2. Hổ Hoa Nam (South China Tiger): Loài hổ này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng nhất thế giới. Hổ Hoa Nam bị săn bắt vì các bộ phận cơ thể và mất môi trường sống do phá hủy rừng. 3. Cá Heo Không Vây Trường Giang (Yangtze Finless Porpoise): Loài cá heo này sống trong sông Trường Giang, gặp nguy cơ tuyệt chủng do công nghiệp, đánh bắt cá và thuỷ điện. Cuối năm 2006, loài này đã bị tuyên bố tuyệt chủng, là loài động vật có vú đầu tiên trở nên tuyệt chủng từ thập kỷ 1950. 4. Voi Sumatra (Sumatran Elephant): Loài động vật quý hiếm này có nguy cơ tuyệt chủng vì săn bắt trộm ngà và mất môi trường sống. Số lượng giảm đáng kể trong thập kỷ qua, đặt loài này trên bờ vực tuyệt chủng. 5. Tê Tê Vàng (Chinese Pangolin): Loài tê tê này sống chủ yếu ở Trung Quốc và Châu Á. Tê Tê Vàng bị săn bắt vì thịt và buôn lậu, là loài động vật có vú duy nhất có vảy. 6. Kền Kền Bengal (Bengal Florican): Đây là loài chim nhanh nhất thế giới, số lượng giảm đến 99,9% từ những năm 1980. Mất môi trường sống và bị săn bắt đều là nguyên nhân suy giảm số lượng Kền Kền Bengal. 7. Cá Heo Maui (Maui Dolphin): Đây là loài cá heo nhỏ nhất và hiếm nhất thế giới. Số lượng giảm nghiêm trọng do hoạt động đánh bắt cá của con người. 8. Cá Heo California (Vaquita): Loài cá heo này sống ở vịnh California và chúng cũng là động vật có nguy cơ tuyệt chủng do đánh bắt và mất môi trường sống. Mời quý độc giả xem thêm video: Bảo tồn loài voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng.

1. Đồi Mồi (Hawksbill Turtles): Loài động vật này sống chủ yếu ở các vùng biển nhiệt đới. Chúng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do săn bắt, lấy trứng, và sử dụng mai. Đồi mồi từng phổ biến ở vùng biển Việt Nam. 2. Hổ Hoa Nam (South China Tiger): Loài hổ này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng nhất thế giới. Hổ Hoa Nam bị săn bắt vì các bộ phận cơ thể và mất môi trường sống do phá hủy rừng. 3. Cá Heo Không Vây Trường Giang (Yangtze Finless Porpoise): Loài cá heo này sống trong sông Trường Giang, gặp nguy cơ tuyệt chủng do công nghiệp, đánh bắt cá và thuỷ điện. Cuối năm 2006, loài này đã bị tuyên bố tuyệt chủng, là loài động vật có vú đầu tiên trở nên tuyệt chủng từ thập kỷ 1950. 4. Voi Sumatra (Sumatran Elephant): Loài động vật quý hiếm này có nguy cơ tuyệt chủng vì săn bắt trộm ngà và mất môi trường sống. Số lượng giảm đáng kể trong thập kỷ qua, đặt loài này trên bờ vực tuyệt chủng. 5. Tê Tê Vàng (Chinese Pangolin): Loài tê tê này sống chủ yếu ở Trung Quốc và Châu Á. Tê Tê Vàng bị săn bắt vì thịt và buôn lậu, là loài động vật có vú duy nhất có vảy. 6. Kền Kền Bengal (Bengal Florican): Đây là loài chim nhanh nhất thế giới, số lượng giảm đến 99,9% từ những năm 1980. Mất môi trường sống và bị săn bắt đều là nguyên nhân suy giảm số lượng Kền Kền Bengal. 7. Cá Heo Maui (Maui Dolphin): Đây là loài cá heo nhỏ nhất và hiếm nhất thế giới. Số lượng giảm nghiêm trọng do hoạt động đánh bắt cá của con người. 8. Cá Heo California (Vaquita): Loài cá heo này sống ở vịnh California và chúng cũng là động vật có nguy cơ tuyệt chủng do đánh bắt và mất môi trường sống. Mời quý độc giả xem thêm video: Bảo tồn loài voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng.