Công an đột kích quán bar tại Sài Gòn, phát hiện cả ổ...

(Kiến Thức) - Công an bất ngờ kiểm tra bar Phương Lâm lúc rạng sáng phát hiện nhiều thanh niên đang "phê" ma túy.

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Phú (TP.HCM) bất ngờ kiểm tra bar Phương Lâm.

Theo đó, vào lúc rạng sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra tới quán bar Phương Lâm, phường Tân Quý (quận Tân Phú) để kiểm tra hành chính. Khi vào trong thì công an phát hiện 185 nam thanh, nữ tú (trong đó 43 là nhân viên của quán) đang nhún nhảy trong quán bar.

142 người bị đưa về trụ sở công an làm việc.

Thấy công an, nhiều người tháo chạy và tìm cách phi tang ma túy nhưng tất cả bị khống chế.

Tại đây công an phát hiện có 6 bàn (36 nam, 11 nữ) đang sử dụng ma túy, công an cũng bắt giữ 3 người đang tàng trữ trái phép chất ma túy . Qua sàng lọc, công an đã đưa 142 người về trụ sở làm việc.

Sau khi tiến hành test nhanh ma túy với 103 người, công an phát hiện 26 nam, 13 nữ dương tính với ma túy, 39 người còn lại chưa được test ma túy.

Nhiều người dương tính với ma tuý.

Hiện lực lượng chức năng đang lập hồ sơ, xử lý bar Phương Lâm cũng như các nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng ma túy.