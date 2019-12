Con trai phó công an huyện cầm đầu sòng bạc: Quá khứ “yêng hùng"

Những người này tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong rừng sâu của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu, sòng bạc này do Ngô Xuân Quyền (27 tuổi, con trai của đại tá Ngô Xuân Huyền - Phó trưởng công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức và điều hành.

Trước đó vào ngày 30/11, một Phó phòng PC02 Công an Bà Rịa-Vũng Tàu cùng hơn 10 trinh sát có mặt tại nhà của Ngô Xuân Quyền để triệu tập nghi can này làm việc nhưng Quyền đã bỏ trốn.

Qua cuộc điện thoại với vị phó phòng này, Quyền hứa ngày 1/12, sẽ đến trụ sở PC02 để trình diện nhưng đến nay vẫn không tới. Bước đầu, qua đấu tranh, các nghi can: Sơn, Trung, Quý, Đạt và Sang đã khai nhận chính Quyền là nghi can tổ chức sòng bạc, còn những nghi can này đóng vai trò cảnh giới, đưa đón khách. 4 nghi can còn lại khai nhận đến sòng bạc để đánh bạc.

Được biết, năm 2017, Quyền từng bị bắt về hành vi đánh bạc và phạt tù 8 tháng.

Cụ thể, ngày 4/7/2017, tại quán cà phê Nina (thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc), PC02 công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện bắt quả tang 25 người đánh bạc, thu giữ tại chiếu bạc 91 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Cơ quan CSĐT xác định việc đánh bạc do Quyền cùng đồng bọn tổ chức và cũng là người trực tiếp thu tiền xâu.

Sau đó, Quyền đã bị TAND huyện Xuyên Mộc tuyên 8 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc. Đến ngày 26/7/2018, Quyền đã kháng cáo và xin hưởng án treo với lý do bản thân chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính, có cha là thương binh. Tuy nhiên, tòa án cấp phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.