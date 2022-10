Con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ: Khi mét đất hơn tình mẫu tử

Cơ quan chức năng huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đang điều tra làm rõ vụ việc con gái đổ xăng phóng hỏa nhà mẹ ruột khiến 3 người bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.



Nguyên nhân con gái đốt nhà mẹ đẻ

Khoảng 9h sáng ngày 30/10, tại nhà bà Vũ Thị Đều (sinh năm 1961) thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên xảy ra vụ cháy khiến 3 người bị thương nặng.

Theo lãnh đạo xã Trung Hòa, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do mâu thuẫn phân chia tài sản đất đai giữa bà Đều và 3 người con gái. Do bà Đều và các con không thống nhất được phương án phân chia tài sản nên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Bà Đều đã mất chồng, có 4 người con, trong đó có 3 người con gái và 1 con trai. Bà có một mảnh đất ở ngoài mặt đường và đất trong ngõ. Chính quyền xã Trung Hòa đã nhiều lần hòa giải, phân chia đất cho các con bà Đều. Trong đó, suất đất ngoài đường bà Đ. chia cho con trai, còn 3 người con gái mỗi người được một suất đất trong ngõ. Các bên đã đồng ý ký vào biên bản với phương án trên.

Tuy nhiên, sáng 30/10, 3 cô con gái thuê máy xúc đến san lấp tại khu vực đất nhà bà Đều và xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, 3 người con gái của bà đã đổ xăng vào nền nhà của mẹ rồi đốt ở tại phòng khách. Thấy vậy, người con trai ở tầng 2 đã xông vào cứu mẹ và hàng xóm xung quanh đến chữa cháy. Sự việc khiến 3 người bị bỏng nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.

Không chỉ bất hiếu...còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, nếu chỉ vì nguyên nhân tranh cấp phân chia đất mà nhẫn tâm "thiêu sống" mẹ đẻ của mình đó là hành vi mất tính người, coi thường pháp luật và vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội.

Thông tin vụ việc cho thấy, đây là một vụ việc hoả hoạn nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự nên cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ. Nếu hành vi có dấu hiệu đổ xăng thiêu sống mẹ đẻ để tranh chấp đất, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành điều tra theo quy định.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ đó là nguyên nhân vụ cháy là do "sự biến" hay do "hành vi". Nếu vụ cháy là hành vi có chủ đích, có ý chí của con người thì sự việc là rất nghiêm trọng. Nếu kết quả xác minh cho thấy vụ cháy là do có người đổ xăng vào đốt, hành vi đổ xăng đốt nhà có thể dẫn đến chết người hoặc để thực hiện hành vi nhằm mục đích giết người sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người theo quy định tại Điều 123 bộ luật hình sự.

Vụ việc trên khiến dư luận hoang mang, bức xúc. Cơ quan chức năng cần xác định ai là người gây ra vụ cháy, mục đích để làm gì, hậu quả ra sao, ai sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và ai sẽ là nạn nhân của vụ việc.

Một người bình thường sẽ nhận thức được rằng xăng là chất cháy nguy hiểm, có khả năng lan nhanh và khi đã đốt cháy, rất khó để có thể dập tắt. Đổ xăng vào nhà rồi châm lửa hoàn toàn có thể dẫn đến cháy nhà, chết người, thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của những người có mặt ở hiện trường.

Bởi vậy, trường hợp kết quả xác minh cho thấy vụ cháy nhà là do có người mang xăng đến đổ ra và châm lửa đốt dẫn đến hỏa hoạn, nhiều người thương tích và thiệt hại đến tài sản, đây là một sự việc nghiêm trọng.

Trường hợp động cơ mục đích của hành vi đốt nhà này là để sát hại những người trong nhà hoặc người thực hiện hành vi đốt nhà bằng xăng nhận biết được hành vi của mình là nguy hiểm, có thể gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng của người sinh sống trong ngôi nhà nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp không đủ căn cứ xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự, cơ quan điều tra vẫn sẽ xử lý người đổ xăng đốt nhà trong tình huống này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự và tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điều 178 bộ luật hình sự.

“Căn cứ để xử lý hình sự về tội giết người là hành vi đốt nhà với mục đích để giết người hoặc hành vi có thể dẫn đến chết người. Trường hợp không chứng minh được động cơ mục đích giết người và hành vi cũng không thể dẫn đến chết người, cơ quan điều tra mới không khởi tố về tội giết người”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Dù xử lý về tội giết người hay tội cố ý gây thương tích, người thực hiện hành vi phạm tội trong tình huống này cũng sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn và phạm tội với 2 người trở lên... nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

Hành vi phạm tội với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc (như cha, mẹ...) cũng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự bởi hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội.

Thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc trên có nguyên nhân mâu thuẫn là do tranh chấp đất đai. Đây là thông tin quan trọng để xác định nguyên nhân sự việc. Nếu vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai mà mấy người con gái đổ xăng đốt nhà để sát hại mẹ đẻ của mình, đây là hành vi rất tàn nhẫn, đáng lên án, hành vi này sẽ được xác định là vì động cơ đê hèn.

Hành vi mang sang đến nhà mẹ đẻ của mình rồi châm lửa là hành vi không thể chấp nhận được, hành vi này xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, cho thấy tính ích kỷ cao độ, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe, tài sản của người khác, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ nguyên nhân sự việc, làm căn cứ để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

“Trong xã hội ngày nay đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng, không ít người đã coi nặng giá trị vật chất mà xem nhẹ giá trị đạo đức, văn hóa, chỉ vì lợi ích vật chất trước mắt mà người ta có thể bất chấp tất cả luân thường, đạo lý, coi rẻ nhân phẩm, nhân cách của bản thân mình, đây là vấn đề đáng báo động và cần phải có những giải pháp để cải thiện”, ông Cường nêu ý kiến và cho rằng, xử lý nghiêm minh những vụ án như thế này cũng là bài học cảnh tỉnh cho những đứa con bất hiếu, coi nặng giá trị vật chất và coi nhẹ tình nghĩa gia đình.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đối tượng phóng hỏa đốt nhà người yêu khiến 5 người nhập viện: