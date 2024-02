Cơn cuồng ghen của loạt gã trai gây án mạng xôn xao dư luận

Đổ xăng lên đầu “tình địch”, châm lửa đốt: Ngày 26/2, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoan (SN 1959, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về hành vi Giết người. Trước đó, ngày 22/2, thấy vợ cùng ông H. đi ra từ hướng nhà nghỉ, Hoan gọi thì ông H. bỏ chạy. Tìm thấy ông H. ở quán bia, Hoan đổ xăng lên đầu tình địch rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng 98% và tử vong sau đó. Đâm chết vợ cũ và tình địch sau cuộc nhậu: Trưa 17/12/2023, Mai Văn Kha (40 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ngồi nhậu chung với hai người bạn, vợ cũ là chị L.T.T.D. (38 tuổi) và anh H.T.H.N (39 tuổi, trú xã Xà Bang). Đến khoảng 21h cùng ngày, hai người bạn và chị D. về trước, còn Kha tiếp tục nhậu chung với anh N. Khi thấy anh N. nhận được cuộc gọi hẹn nhậu tiếp, nghĩ rằng người gọi điện là vợ cũ, nên Kha quay về nhà thủ sẵn con dao rồi trở lại khu vực nghĩa địa. Thấy vợ cũ và anh N. đang ngồi choàng vai nhau tâm sự, Kha lao vào đâm vợ cũ và anh N. tử vong. Vừa ra tù, thanh niên đâm chết tình địch vì ghen: Tối 13/10/2023, người dân sinh sống trong con hẻm đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM) nghe tiếng hô hoán trong một nhà trọ. Mọi người chạy tới thì phát hiện anh L. nằm gục với nhiều vết đâm. Anh L. được đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong. Bị bắt giữ, Phú khai mới chấp hành án xong. Khi trở về địa phương, biết bạn gái quen anh L. nên ghen tuông, tìm tình địch nói chuyện. Khi cả 2 giáp mặt, cự cãi nên Phú dùng dao đâm chết anh L. Ghen tuông, nửa đêm dùng dao đâm chết tình địch: Tối 27/9/2023, do ghen tuông, Huỳnh Bá Việt (SN 1982, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), đã xông vào phòng của quán ăn trên đường Phan Đình Phùng, thị trấn Liên Nghĩa, dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông L.H.A (SN 1972, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng). Gây án xong, Huỳnh Bá Việt ném dao vào đống rác trước quán và đến Công an thị trấn Liên Nghĩa đầu thú. Nạn nhân được người nhà chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Đâm chết tình địch vì ghen: Khuya 12/9/2023, sau khi đi nhậu về, Vũ Xuân Thụy (SN 1981, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk) đi xe máy đến nhà chị N.(SN 1983, trú cùng địa phương) để nói chuyện, nhưng chị N. không có ở nhà. Đứng đợi trước cổng khoảng 10 phút, Thụy thấy chị N. được anh Trần Văn Liêm (SN 1986, trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) chở về. Thấy vậy, Thụy đi ra nói chuyện thì giữa Thụy với anh Liêm xảy ra mâu thuẫn,Thụy đã dùng dao đâm chém anh Liêm khiến nạn nhân tử vong. Ngày 15/9, Thụy bị Công an tỉnh Đắc Lắk tạm giữ hình sự. Đâm tình địch, khống chế vợ cũ rồi treo cổ tự tử: V.B.P và chị N.T.N (ở TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là vợ chồng và có 2 con nhưng đã ly hôn. Thời gian gần đây, chị N. có quan hệ tình cảm với anh Đ.T.B. Tối 5/6/2023, anh B. đến nhà chị N. chơi và ngủ lại. Đến khoảng 1h sáng 6/6, V.B.P trèo từ nóc nhà vào đâm B. nhiều nhát rồi khống chế chị N. không cho ra ngoài. Khoảng 5h sáng 6/6/2023, V.B.P treo cổ tự tử, chị N. thoát được ra ngoài và báo với người nhà. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an. Đâm chết tình địch vì ghen tuông: Đêm 21/2/2023, Phan Trọng Hùng (27 tuổi, trú tại xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện vợ mình và anh Hồ Văn M (35 tuổi, trú tại xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar) đang ở cửa hàng xăng dầu Nam Tây Nguyên (thôn Thác Đá, xã Ea Kuêh, huyện Cư Mgar) nơi vợ Hùng đang làm việc, Hùng vào nhà lấy 1 con dao rồi đi xe máy đến cửa hàng xăng dầu để nói chuyện. Tại đây, giữa Hùng và anh M xảy ra to tiếng. Lúc này, Hùng cầm cổ áo anh M. thì bị anh này đấm vào mặt. Vì quá bực tức, Hùng đã rút dao đâm chết anh M. Ngoại tình vẫn ghen tuông rồi đâm chết tình địch trên phố: Đã có gia đình nhưng Lê Văn Thức (29 tuổi, trú xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) vẫn quan hệ ngoài luồng với một cô gái. Tối 15/9/2022, khi thấy bạn gái đi với bạn trai khác, Thức dùng dao đâm chết tình địch là anh N.T (27 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tại vỉa hè ở Hà Nội và lôi bạn gái lên xe đưa lên Thái Nguyên. Sáng 16/9, Thức bị Công an quận Đống Đa bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Phú Lương (Thái Nguyên). >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man.

