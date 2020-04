Có hay không lực lượng chức năng “bảo kê” cho Đường Nhuệ làm càn?

Dư luận nghi ngờ băng nhóm Đường Nhuệ có “người chống lưng”?



Sau khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3 tại Công ty TNHH Đường Dương, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) cùng 4 bị can khác, nhiều cơ quan báo chí đã đăng tải hàng loạt vụ việc có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính chất “xã hội đen” của nhóm đối tượng “Đường Nhuệ”.

Do vậy, dư luận đặt câu hỏi về việc có tình trạng “chống lưng”, “bảo kê” băng nhóm tội phạm này từ lực lượng chức năng hay không?

Trả lời báo chí Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, trước hết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình sẽ tập trung củng cố chặt chẽ các tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3 tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương.

Lực lượng công an đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại Công ty TNHH Đường Dương.

Đồng thời, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu về các hành vi phạm tội nghi vấn liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường như việc đang tiến hành mở rộng điều tra, làm việc với các chủ doanh nghiệp hoạt động trong dịch vụ mai táng để làm rõ tố giác của người dân về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn.

“Chúng tôi sẽ khẩn trương điều tra và mở rộng vụ việc một cách khách quan, công tâm, đúng pháp luật. Từ kết quả điều tra, sẽ giải toả được dư luận về việc có hay không ai đứng đằng sau, bao che cho các đối tượng gây án”, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường cho biết.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an khi trả lời báo chí về việc có hay không sự "bảo kê" của lực lượng chức năng trong vụ án này cho biết, trước mắt Công an tỉnh Thái Bình sẽ làm rõ vụ việc và nghi vấn này, nếu có “bảo kê” của lực lượng chức năng công an tỉnh sẽ làm rõ. Hiện tại, công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mọi đánh giá đều rất vội vàng và không có cơ sở.

"Hiện tại, Công an tỉnh Thái Bình có đủ thẩm quyền, đủ lực lượng để điều tra vụ án này. Bước đầu của vụ án mới chỉ là cố ý gây thương tích, trong quá trình mở rộng điều tra nếu có vấn đề gì cần Bộ Công an sẽ chỉ đạo hỗ trợ lực lượng" - ông Xô nói.

Nói về thông tin liệu có lực lượng chức năng bảo kê, chống lưng cho Đường Nhuệ hay không? Bộ trưởng Công an Tô Lâm mới đây trả lời trên Báo điện tử Tổ Quốc cho biết, sự việc đang được điều tra, nếu có tình trạng này sẽ phải xử lý ngay. “Người dân có thể đặt ra rất nhiều tình huống nhưng tất cả đều phải làm việc, điều tra theo quy định của pháp luật", Đại tướng Tô Lâm cho biết.

Nếu có người “chống lưng”, bảo kê Đường "Nhuệ", xử thế nào?

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, vụ án cố ý gây thương tích theo khoản 2, điều 134 Bộ luật hình sự là những vụ án xảy ra thường xuyên, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện, bình thường thì sẽ không có gì đáng nói.

Tuy nhiên, khi bị can vụ án là vợ chồng Nguyễn Xuân Đường thì dư luận đặc biệt quan tâm bởi nhiều ý kiến, thông tin cho rằng, đây là đường dây bảo kê, thực hiện nhiều hoạt động vi phạm pháp luật nhưng chưa bị xử lý.

Thực tế có nhiều thông tin trên báo chí, mạng xã hội phản ánh về việc vợ chồng đối tượng này cầm đầu đường dây bảo kê, cho vay nặng lãi, đánh người, ăn chặn tiền hỏa táng và nhiều hoạt động phi pháp khác.

Những vấn đề này cơ quan điều tra có trách nhiệm phải xác minh làm rõ, nếu có căn cứ thì phải xử lý theo quy định của pháp luật....

Luật sư Đặng Văn Cường.

Trong vụ án này, theo thông tin mà dư luận phản ánh, nhóm đối tượng dưới trướng Đường Nhuệ rất tàn bạo, thực hiện các hoạt động cho vay nặng lãi phải đòi nợ thuê, bảo kê, chèn ép nhiều doanh nghiệp và người dân khiến dư luận bức xúc.

“Những vấn đề này cơ quan điều tra sẽ phải xác minh làm rõ từng nguồn tin và có kết luận chính thức làm cơ sở để xem xét xử lý nhóm đối tượng này theo quy định của pháp luật. Đồng thời cũng sẽ làm rõ lý do tại sao nhóm đối tượng này có thể hoành hành, hoạt động sai phạm một thời gian dài như nội dung dư luận phản ánh mà không bị phát hiện, không bị xử lý?”, Luật sư Cường cho biết.

Theo Luật sư Cường, có thể xem xét lại các hồ sơ tố cáo tố giác của những người dân trước đây đối với nhóm đối tượng này, tại sao lại không khởi tố vụ án, không xử lý các đối tượng từ những năm trước ? Có hành vi bao che tội phạm, có hành vi bỏ lọt tội phạm hay không?

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có người đã “chống lưng”, bảo kê thậm chí “ăn chia” cùng nhóm đối tượng này, người vi phạm sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm hoặc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh liên quan.

“Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ chứng minh bằng các chứng cứ và sẽ phải đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm thì mới giải quyết vụ án một cách công bằng, đúng đắn không oan sai nhưng cũng không thể bỏ lọt tội phạm. Hy vọng với ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và ý kiến của các vị lãnh đạo địa phương này, vụ việc này sớm được phanh phui làm rõ và xử lý công bằng, trước pháp luật”, Luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Nên chuyển hồ sơ lên Bộ Công an để điều tra

Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, để làm sáng tỏ vụ án này, giải quyết vụ việc một cách khách quan, đúng pháp luật, xử lý đối với những người có liên quan, rất có thể đứng đằng sau là những người có chức vụ quyền hạn thì nên chuyển hồ sơ vụ án lên Bộ Công an để trực tiếp điều tra.

Khi Bộ Công an vào cuộc điều tra thì sẽ khách quan hơn hoặc Bộ Công an phối hợp với cơ quan điều tra công an tỉnh để cùng giải quyết thì sẽ hiệu quả hơn.

“Có lẽ vấn đề này cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Bình và Cơ quan điều tra Bộ công an cũng sẽ xem xét, trao đổi về việc thẩm quyền điều tra cũng như có cần thiết phải chuyển hồ sơ vụ án này lên Bộ công an hay không?”, Luật sư Cường cho biết.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, trường hợp cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình có những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác cán bộ (việc giải quyết vụ án có thể đụng chạm đến những người có chức vụ quyền hạn ở địa phương) thì có thể đề xuất chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra của Bộ Công an để giải quyết cho khách quan hơn.

Chiều tối 14/4, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của Đường “Nhuệ” , tức Nguyễn Xuân Đường. Thông báo nêu rõ, theo phản ánh của các cơ quan báo chí, đối tượng Đường “Nhuệ”, tức Nguyễn Xuân Đường, trú tại TP Thái Bình cùng đồng phạm có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật trong thời gian qua, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do đó, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nêu rõ, đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm và hoan nghênh Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã kịp thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra đối với hành vi “cố ý gây thương tích” của Nguyễn Xuân Đường và đồng phạm. Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội “cố ý gây thương tích” của các đối tượng. Bên cạnh đó, cần mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính chất “xã hội đen” của nhóm đối tượng này, đã được các cơ quan báo chí thông tin trong những ngày qua, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.