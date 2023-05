Cô gái đâm 3 người thương vong tại đám cưới: Nguyên nhân gây án?

Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc một cô gái dùng dao đâm 3 người thương vong xảy ra tại xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ). Hồ Thị Bích (SN 1996), trú tại xã Phụng Thượng đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra.



Thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều ngày 9/5, tại đám cưới ở thôn 13, xã Phụng Thượng, anh Nguyễn Khai V. (SN 2004, trú tại xã Hiệp Lộc 2) vào can ngăn một thanh niên trong nhóm nhà trai đánh N.N.L (SN 2007), trú thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ thuộc bên nhà gái và có dùng tay đẩy vào cổ thanh niên này. Sau đó, anh V bị bị Nguyễn Mạnh H (SN 2003), Đỗ Văn N (SN 2007), Khuất Văn P (SN 2002) cùng trú tại xã Phụng Thượng và một nhóm thanh niên lao vào đánh.

Phát hiện sự việc trên, Hồ Thị Bích, em họ của V đã dùng dao gấp đâm H, N và P. dẫn đến H tử vong tại bệnh viện, N bị thương vùng thắt lưng, P bị chấn thương bụng kín, rách gan, hiện đang cấp cứu.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống về hành vi của cô gái đâm 3 người thương vong tại một đám cưới tại xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi dùng dao đâm chết một người và thương tích cho hai người khác diễn ra công khai, có nhiều người chứng kiến cho nên việc xác định hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả gây ra đối với tính mạng, sức khỏe của người khác sẽ không gặp nhiều khó khăn. Cơ quan điều tra sẽ tập trung làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc, làm rõ trạng thái tinh thần của cô gái khi thực hiện hành vi dùng dao để tấn công ba người đàn ông.

Hậu quả chết người và thương tích nghiêm trọng cho hai người hoàn toàn có thể xác định được trên cơ sở kết quả mổ tử thi đối với người đã chết và hồ sơ bệnh án của hai nạn nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ diễn biến hành vi của cô gái này, làm rõ trường hợp này có thuộc một trong các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như: Phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết hay không? Có thuộc trường hợp giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh hay không? Để làm rõ vấn đề này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên liên quan, xác định trạng thái tâm lý cảm xúc của các bên khi sự việc xảy ra để đánh giá tổng thể sự việc xem hành vi có thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự hay không, có thuộc trường hợp đặc biệt mà bộ luật hình sự đã có quy định hay không.

Trường hợp có căn cứ cho thấy cô gái đã bị những người đàn ông đó đánh đập hành hạ, làm nhục dẫn đến tinh thần bị kích động mạnh mới thực hiện hành vi như vậy thì người này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo quy định tại điều 125 Bộ luật Hình sự. Theo quy định của pháp luật thì chỉ được xác định là tinh thần "kích động mạnh" là hành vi giết người có nguyên nhân từ hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây tác động lớn đến tâm lý của người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu cô gái này nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người hoặc có mục đích giết người nên đã dùng dao đâm vào những vùng trọng yếu của nạn nhân thì đây là hành vi giết rồi kể cả trường hợp nạn nhân không chết. Trong tình huống này sẽ xử lý về tội giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy, cô gái không có mục đích sát hại nạn nhân, việc nạn nhân chết là nằm ngoài ý thức chủ quan thì cô gái sẽ không xử lý về tội giết người và chỉ có thể xử lý về một trong các tội danh liên quan đến cố ý gây thương tích như: Tội cố ý gây thương tích hoặc Tội cố ý gây thương tích trong tình trạng vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc Tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh...Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi khách quan và ý thức chủ quan để xác định mặt khách quan và mặt chủ quan của tội phạm theo lý luận về cấu thành tội phạm.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy nguyên nhân mâu thuẫn là "nhỏ nhặt" nhưng cả hai bên đều hiếu thắng và cố chấp, mặc dù đã được nhiều người can ngăn nhưng cô gái vẫn sử dụng hung khí nguy hiểm là dao nhọn để tấn công gây thương tích nghiêm trọng và thiệt mạng cho các nạn nhân thì hành vi này là giết người. Với tình tiết giết từ 2 người trở lên, hành vi có tính chất côn đồ theo quy định tại điểm a và điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự có thể được áp dụng và trong trường hợp này, cô gái sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến hai mươi lăm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đây là vụ việc khá đặc biệt và gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang lo lắng trong cộng đồng. Do đó, cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên có liên quan để xem xét xử lý những người vi phạm theo quy định của pháp luật. Vụ việc này cũng sẽ là bài học cho những ai thiếu kiểm chế cảm xúc, có những hành vi ứng xử không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, không phù hợp với pháp luật khiến hậu quả nghiêm trọng xảy ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đối tượng giết người tại quán Karaoke