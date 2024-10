Ra mắt Hyundai Sonata 2025 từ 517 triệu đồng, "đấu" Toyota Camry

Theo đó, Hyundai Sonata 2025 mới được giới thiệu với 9 phiên bản cùng giá bán dao động từ 28,31 triệu won - 9,31 triệu won (khoảng 517 - 718 triệu đồng). Nhìn chung thiết kế của xe vẫn được giữ nguyên so với bản tiền nhiệm. Một trong những thay đổi lớn trên mẫu xe sedan Hyundai Sonata 2025 là hệ thống nhận diện vân tay đã được di chuyển từ vị trí bên trái cụm đồng hồ sang vị trí trên cùng của bảng điều khiển trung tâm. Việc điều chỉnh này giúp người lái và hành khách dễ dàng tiếp cận và sử dụng tính năng hơn. Bên cạnh đó, hệ thống điều hòa thủ công trên xe cũng được bổ sung tính năng After Blow giúp giảm thiểu độ ẩm, ngăn chặn nấm mốc và mùi khó chịu. Tính năng sưởi và làm mát ghế trên Sonata 2025 cũng được cải tiến. Theo đó, các tính năng này sẽ tự động hoạt động từ chế độ cao đến thấp, giúp nâng cao trải nghiệm cho người dùng. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Sonata thế hệ mới vẫn là 2 tùy chọn động cơ xăng và hybrid như cũ. Trước đây, Hyundai Sonata đã từng được mở bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, do doanh số thấp, xe không thể cạnh tranh với các đối thủ như: Toyota Camry, Honda Accord, Mazda6… nên năm 2015, xe đã bị khai tử. Vieo: Giới thiệu Hyundai Sonata thế hệ mới.

