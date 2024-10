Nhặt được khúc gỗ lạ, nào ngờ 'báu vật' cả đời không dám nghĩ

Một ngư dân tên Quách ở Hồng Kông tình cờ vớt được một khúc gỗ dài 2,8 mét trong lúc đánh cá. Khúc gỗ này tỏa ra mùi hương dễ chịu và chứa dung dịch màu hổ phách bên trong. (Ảnh: Renminwang) Sau khi đốt thử, khúc gỗ tỏa ra khói trắng và mùi hương nhẹ nhàng. Sau khi mời chuyên gia thẩm định, ông Quách phát hiện đó là trầm hương chìm chất lượng cao, ước tính giá trị lên tới 1 tỷ NDT (khoảng 3.455 tỷ đồng).(Ảnh: Renminwang) Trầm hương từ lâu đã được coi là một trong những loại gỗ quý giá nhất trên thế giới, với giá trị không chỉ nằm ở mùi hương dịu dàng, dễ chịu mà còn ở các công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và tinh thần. Với vẻ đẹp và giá trị đặc biệt, trầm hương đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế.(Ảnh: wikipedia) Trầm hương, còn gọi là gỗ trầm, là sản phẩm từ cây Dó Bầu (Aquilaria crassna). Khi cây Dó Bầu bị nhiễm một loại vi khuẩn hoặc nấm, cây phản ứng lại bằng cách tạo ra một loại nhựa thơm để bảo vệ mình. Theo thời gian, nhựa này tích tụ và biến thành trầm hương. Điều này khiến trầm hương trở nên vô cùng quý hiếm, vì không phải cây Dó Bầu nào cũng có thể sản sinh ra trầm hương, và quá trình hình thành trầm hương có thể kéo dài hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm.(Ảnh: HAGA Oud) Trầm hương có giá trị cao không chỉ bởi độ hiếm mà còn bởi các công dụng vượt trội của nó. Trầm hương được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền để tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, điều trị bệnh tim mạch, và giảm căng thẳng. Tinh dầu trầm hương còn được sử dụng trong liệu pháp hương thơm, giúp thư giãn và tạo cảm giác dễ chịu.(Ảnh: The Perfumery) Ngoài ra, trầm hương còn được dùng để sản xuất hương, trang sức và thủ công mỹ nghệ. Các chuỗi hạt, vòng tay, tượng Phật làm từ trầm hương không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, cầu may mắn, bình an và tài lộc cho người sở hữu.(Ảnh: Thiên Mộc Hương) Trầm hương luôn nằm trong danh sách những loại gỗ đắt đỏ nhất trên thế giới. Tại các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam, trầm hương được coi là món hàng xa xỉ và có giá trị rất cao. Một khối trầm hương chất lượng cao có thể được bán với giá hàng tỷ đồng. Nhu cầu sử dụng trầm hương ngày càng tăng, đặc biệt là trong các lễ hội tôn giáo, nghi lễ và các sự kiện quan trọng.(Ảnh: Shutterstock) Do giá trị kinh tế cao và sự khai thác tràn lan, số lượng cây Dó Bầu trong tự nhiên ngày càng giảm sút. Nhiều quốc gia đã đưa ra các biện pháp bảo vệ và phát triển cây Dó Bầu nhằm duy trì nguồn trầm hương quý giá. Tại Việt Nam, nhiều dự án trồng cây Dó Bầu đã được triển khai, không chỉ nhằm khai thác trầm hương mà còn bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế địa phương.(Ảnh: agarvietnam) Mời quý độc giả xem thêm video: Loại cây mọc khắp nơi, được ví như "nhân sâm".

