Có 4 ca nhiễm COVID-19 mới, Hải Dương phong tỏa thêm 4 cụm dân cư

Chiều 17/8, Bộ Y tế công bố các ca mắc COVID-19, trong đó, tỉnh Hải Dương có 4 ca bệnh mới đều liên quan đến ổ dịch Thế giới bò tươi.



Trong số 4 ca nhiễm COVID-19 mới, bệnh nhân 970 Nguyễn Anh Hải Ng. (13 tuổi, địa chỉ tại Khu 1, Tân Bình, TP. Hải Dương) có bố mẹ là bạn thân với với chủ nhà hàng Thế giới bò tươi nên thường xuyên đến chơi, ăn uống cùng. Từ này 18/7 – 20/7/2020, bệnh nhân cùng gia đình và gia đình chị Quyên (Số 36 Ngô Quyền) đi du lịch Sapa.

Bệnh nhân 971 Trịnh Đức P. (14 tuổi, địa chỉ tại Khu 12, phường Bình Hàn – TPHD) có đi cùng cả gia đình 5 người và nhân viên công ty của bố (khoảng 18 người) đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, TPHD) vào tối 28/7/2020.

Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu phố Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương (đoạn từ số nhà 98 đến ngã tư tiếp giáp đường Thanh Bình).

Bệnh nhân 972 Ngô Tuấn A. (34 tuổi, địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Bình, thành phố Hải Dương) có đến nhà bệnh nhân 950 và có tiếp xúc với mẹ của bệnh nhân 950 vào ngày 20/7. Tối 30/7/2020 cùng cùng gia đình đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi, số 36 Ngô Quyền.

Bệnh nhân Phạm Thanh S. (41 tuổi, địa chỉ tại ngõ 64 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Hải Dương) có đến ăn tối tại quán Thế giới Bò tươi 36 Ngô Quyền vào ngày 3/8/2020.

Hiện cả 4 bệnh nhân đều có sức khỏe bình thường, đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Ngay sau có kết quả nghi ngờ các ca bệnh nhiễm COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã họp và triển khai công tác phòng chống dịch như: tổ chức điều tra, lập danh sách các trường hợp (F1), chỉ đạo các đơn vị triển khai truy vết F1; thông báo các địa phương điều tra trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời thực hiện cách ly các trường hợp tiếp xúc gần (F1), khoanh vùng, xử lý môi trường ổ dịch, phun khử khuẩn hộ gia đình các trường hợp tiếp xúc gần (F1)…

Ngày 17/8, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2387/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế đối với: Khu phố Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương (đoạn từ số nhà 98 đến ngã tư tiếp giáp đường Thanh Bình), bao gồm các phần đường và các ngõ lân cận sau: Phố Trần Nguyên Đán cắt qua đường Nguyễn Văn Linh, từ số nhà 71 đến số nhà 113; Ngõ 166 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 31; Ngõ 186 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 6; Ngõ 237 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 28; Ngõ 253 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 7.

Khu phố Ngô Quyền (đoạn từ số nhà 154 đến số nhà 210), phường Tân Bình, thành phố Hải Dương;

Toàn bộ Ngõ 64 phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương;

Toàn bộ khu phố Lại Kim Bảng (gồm các điểm lân cận, tiếp giáp với Mai Hắc Đế, Tăng Bạt Hổ, Trần Tiến), phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly. Thời gian áp dụng: 28 ngày kể từ 0h ngày 18/8/2020.

Lịch trình di chuyển của 4 bệnh nhân: Bệnh nhân Ngô Tuấn A. ( SN 1986, số 170 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Bình, thành phố Hải Dương), Giám đốc công ty Tân Việt Đức, thi công về nội thất gia đình: Ngày 20/7/2020 đến nhà chị Oanh (mẹ của BN 950) tại số 5/10 Trần Văn Giáp-Thanh Bình-thành phố Hải Dương khoảng 1 tiếng (không gặp BN 950). Từ ngày 23 - 25/7/2020, đi làm bình thường trong TP Hải Dương. Ngày 26/7/2020, cùng gia đình đi du lịch Hạ Long. Từ ngày 27/7 đến sáng 30/7/2020 ở nhà trông hai con nhỏ, không đi đâu. Đến 11h30 ngày 30/7, em gái là Ngô Thị My đến ăn cơm cùng gia đình khoảng 2 tiếng,19 giờ cùng ngày cùng gia đình đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi(số 36 Ngô Quyền, Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương) sau đó đi uống cà phê ở Phạm Tu, khu Hải Hà, Hải Tân, TP. Hải Dương từ 21h- 21h30 (bằng xe riêng) và về nhà. Ngày 31/7 ở nhà đến 19h cả gia đình đi xe ô tô riêng và 5 gia đình khác (có danh sách) đi ăn ở nhà hàng hải sản Hải Phòng đến 21h, ăn xong về nhà. Ngày 1/8- 3/8 ở nhà không đi đâu. Sáng 4/8 ở nhà, đến 16h30 chị My (em gái) đưa 2 con (Hiển, Hân) đến gửi, 17h gia đình anh Bình sang chơi và ăn tối cùng. Ngày 05/8/2020 ở nhà. Sáng 6/8 ở nhà, khoảng 14h đến ngân hàng BIDV (ngã tư máy sứ) nộp tiền (gặp nhân viên giao dịch không nhớ tên) bằng xe ô tô riêng, sau đó về nhà. Ngày 7/8, khoảng 9h sáng đến ngân hàng BIDV (ngã tư máy sứ) nộp tiền (gặp nhân viên giao dịch không nhớ tên) đến 10h về nhà chị Oanh (5/10 Trần Văn Giáp, Thanh Bình (khoảng 15 phút) bằng xe tự lái, sau đó về nhà; đến 14h ra ngân hàng Techcombank Thống Nhất nộp tiền (gặp nhân viên giao dịch không nhớ tên) sau đó về nhà (đi bằng xe riêng). Sáng ngày 8/8 ở nhà, đến 15h đi xe của anh Lộc về quê Hà Tràng, Thăng Long, Kinh Môn gặp mẹ Lơ khoảng 1h30. Sau đó lên Hải Dương về nhà. Đến 19h, đi ăn tối cùng gia đình tại nhà hàng thế giới bò tươi(số 36 Ngô Quyền) bằng xe gia đình (tiếp xúc nhiều người không rõ). Đến khoảng 20h30 cả nhóm ăn xong về nhà. Sáng ngày 9/8 hai vợ chồng đi ăn đám cưới ở Thanh Quang, Nam Sách, ăn khoảng 30 phút ngồi gần anh Mạnh sau đó về nhà (bằng xe riêng) và nhận công trình nhà anh Khiêm(số nhà 30 Vũ Nạp, Hải Tân, TP Hải Dương). Sáng 10/8 đi khảo sát địa chất (không nhớ tên công ty) địa chỉ: 204 Trường Chinh (gặp anh Thắng) sau đó về nhà, đến 14h đi ô tô tự lái ra ngân hàng BIDV (ngã tư máy sứ) nộp tiền khoảng 15 phút, sang Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thành Đông nộp tiền khoảng 10 phút rồi về nhà. Sáng ngày 11/8/2020 không đi đâu, chiều ra ngân hàng BIDV (ngã tư máy sứ) xong về nhà.Ngày 12/8/2020 đến ngày 13/8/2020 tự cách ly tại nhà, khai báo y tế trên phần mền NCoV, Bluezone. Ngày 14/8/2020 khai báo tại phường, đến 23h cách ly y tế tại ký túc xá trường Đại Học Hải Dương. Bệnh nhân Trịnh Đức P. (SN 2006, khu 12, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) - học sinh trường THCS Chu Văn An: Bắt đầu từ ngày 25/6/2020 được nghỉ hè nên chỉ ở nhà không đi đâu xa. Lúc 18 giờ 30 phút, ngày 28/7/2020, cả gia đình 5 người và nhân viên công ty của bố (khoảng 18 người) đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền-TPHD), sau đó cả nhà cùng một số nhân viên công ty (4 đến 5 người) người đi hát tại Vườn sinh thái Thanh Bình- TPHD đến khoảng 21 giờ 30 phút thì về nhà. Từ ngày 01/8 đến 09/8/2020 đi học thêm tại nhà cô giáo Ngân (cách nhà 2B, ngõ 46, khu 10, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương). Ngày 10/8/2020 đến ngày 13/8/2020 không đi đâu, sau khi nghe được thông báo bệnh nhân đã cùng gia đình đến Trạm Y tế phường Bình Hàn khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà từ 13/8/2020. Bệnh nhân Phạm Thanh S. (SN 1979, 15/64 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Hải Dương) - Cán bộ Phòng CSĐT kinh tế công an tỉnh Hải Dương: Khoảng 1 tháng trở lại đây không đi đâu ra ngoài địa bàn tỉnh Hải Dương Ngày 03/8/2020 làm việc tại Phòng CSĐT kinh tế công an tỉnh. Đến 18h30 đi ăn tại quán thế giới bò tươi(36 Ngô Quyền-Phạm Ngũ Lão- TP. Hải Dương) sau đó ngồi cùng anh Lộc chủ quán uống nước chè khoảng 5-7 phút về nhà không đi đâu (đều đi bằng xe ô tô riêng). Từ ngày 04/8/2020 đến ngày 07/8/2020 đi làm bằng xe ô tô riêng đến cơ quan có tiếp xúc khoảng 10 người (có danh sách). Sáng 08/8/2020 ở nhà, 13h30 đi xe ô tô riêng ra cơ quan dự trù bị Đại hội Đảng (khoảng 2 tiếng) sau đó về nhà. Ngày 09/8/2020 đi xe ô tô về quê (Quan Lộc, Tiên Động,Tứ Kỳ) gặp mẹ Nguyễn Duy Tâm (1948) ở khoảng 1 tiếng sau đó về nhà tại TP Hải Dương. Ngày 10/8/2020: sáng làm việc tại cơ quan, 13h30 đi dự Đại hội Đảng sau đó về nhà ở nhà không đi đâu. Ngày 11/8/2020: dự Đại hội Đảng cả ngày, 17h nhận được thông báo nên tự cách ly tại nhà. Ngày 12/8/2020-13/8/2020, tự cách ly tại nhà và khai báo y tế lên phường.-Ngày 14/8/2020 cách ly tập trung tại KTX Đại học Hải Dương đến nay. Bệnh nhân Nguyễn Anh Hải Ng. (SN 2007, số 180 Ngô Quyền, Khu 1, Tân Bình, TP. Hải Dương) - học sinh trường THCS Tân Bình (hiện đang nghỉ hè): 6h sáng ngày 18/7/2020, đi du lịch Sapa cùng gia đình và gia đình chị Q.( số 36 Ngô Quyền, Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) nghỉ tại khách sạn Sapa Highland Rersot. 8h00 sáng ngày 19/7/2020, ăn sáng tại khách sạn sau đó đi chơi vài địa điểm du lịch nhưng chỉ ngồi trên xe (do trời mưa) đến trưa cả gia đình bệnh nhân quay trở lại khách sạn ăn trưa và nghỉ ngơi tại phòng. 15h cả nhà đi chơi ở cầu treo sau đó về khách sạn khoảng 16h30. 8h00 sáng ngày 20/7/2020 bệnh nhân ăn sáng cùng gia đình tại khách sạn sau đó nghỉ ngơi đến 11h lên xe quay trở lại Hải Dương cùng bố mẹ và gia đình chị Quyên. Trên đường về có rẽ vào quán ăn trưa (không nhỡ rõ quán) đến 19h tối thì về đến Hải Dương. Từ ngày 21/7/2020 được nghỉ hè chỉ ở nhà xem tivi cùng 02 em ở trên phòng. Bố mẹ bệnh nhân Ng. là bạn thân với với chủ nhà hàng Thế giới bò tươi, thường xuyên đến chơi, ăn uống cùng. Ngày 1/8/2020 bố mẹ bệnh nhân ra nhà anh L. chủ nhà hàng Thế giới bò tươi số 36 Ngô Quyền) chơi đến khoảng 22h thì về nhà. Ngày 3/8/2020 bố bệnh nhân ra nhà anh L. uống nước với anh L.. Ngày 04/8/2020 bà ngoại ở Phường Lạch Tray, Hải Phòng lên chơi. Ngày 7/8/2020 vợ chồng anh Ph. cùng 2 con nhỏ (không có bệnh nhân Nguyễn Anh Hải Ng.) ra nhà anh L. ăn cơm (chỉ có anh L., không có chị Q. do bận bán hàng) đến khoảng 21h thì gia đình anh Ph. về nhà. Chiều ngày 8/8, anh L. ra nhà anh Ph. uống nước khoảng 15 phút. Chiều ngày 9/8/2020 chị Q. trở bạn Đặng Trúc L. ra nhà anh Ph. chơi với 3 con của anh Ph. (bố bệnh nhân) đến khoảng 17h thì ra đón cháu L. về nhà. Sáng ngày 14/8/2020 anh Ph. có ra khai báo y tế tại trạm y tế phường Tân Bình đến khoảng 10h thì gia đình anh được đón đến khu cách ly tập trung tại khu KTX Trường Đại học Hải Dương đến nay.

