Đường phố Hải Dương vắng lặng trước giờ nâng mức độ cách ly

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn thành phố khi phát hiện ca nhiễm thứ 5 liên quan đến "ổ dịch" tại quán Thế giới bò tươi số 36, đường Ngô Quyền, TP Hải Dương, tối ngày 16/8, UBND TP Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố ở mức độ cao hơn với các biện pháp quyết liệt để dập dịch sẽ được áp dụng từ 0h ngày 16/8. Theo đó, nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố; phường, xã cách ly với phường, xã; đóng cửa một số cửa ngõ ra, vào thành phố; yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi thành phố, trừ các trường hợp thật sự cần thiết và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; chỉ cho phép các phương tiện ra vào trong các trường hợp vận chuyển hàng hóa thiết yếu nhưng phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn theo quy định. Đồng thời, đóng cửa hoàn toàn các cửa hàng ăn, uống kể cả dịch vụ giao hàng tận nhà; các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu và các dịch vụ khác có nguy cơ lây nhiễm cao. Đối với các xe vận tải hàng hóa, xe khách tuyến tỉnh không được chạy qua địa bàn thành phố; các dịch vụ taxi chỉ được chở 1 hành khách. Dừng các hoạt động hội họp tập trung đông người, các hoạt động tôn giáo. Trước đó, khi phát hiện ca nhiễm thứ 4 liên quan “ổ dịch” tại quán Thế giới bò tươi ở TP Hải Dương, tối ngày 13/8, UBND tỉnh Hải Dương ra CV số 2332/ QĐ-UBND chỉ đạo Thành phố Hải Dương thực hiện cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 14/8 đến ngày 28/8. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân T.V.Đ.T. (ca nhiễm số 950, sinh năm 2005, ở Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) có liên quan đến "ổ dịch" tại quán Thế giới bò tươi ở TP Hải Dương có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người, việc UBND TP Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố ở mức độ cao hơn với các biện pháp quyết liệt để dập dịch là cần thiết. Tối 15/8, ghi nhận của PV Kiến Thức, tai nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Hải Dương vắng lặng. Chỉ có xe tuyên truyền đi lại. Người dân hạn chế ra khỏi nhà dù chưa đến ngày thực hiện quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố ở mức độ cao hơn với các biện pháp quyết liệt của UBND TP. Đường phố không một bóng người. Chỉ có hàng cây lặng yên và bóng đèn leo lét sáng. Cả thành phố vắng lặng như tờ do người dân hạn chế ra ngoài đường khi không cần thiết theo quy định cách ly xã hội toàn thành phố của tỉnh. Lực lượng công an trực chốt kiểm soát. Thi thoảng mới có xe vận chuyển hàng hóa đi qua. Không chỉ về đêm, ban ngày đường phố cũng thưa thớt người, phương tiện đi lại. Người dân ra ngoài đường chỉ khi có việc rất cần thiết. Hàng quán đóng cửa cũng là nguyên nhân ít người ra đường. TP Hải Dương có hơn nửa triệu dân, mọi người cùng ở nhà, chung tay ngăn chặn dịch bệnh. Chợ Tân Kim cũng vắng như tờ. >>> Mời độc giả xem thêm video Ứng dụng Bluezone: “Radar” truy vết ca mắc Covid-19. Nguồn: VTC Now

